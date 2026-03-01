Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada

Esta noche a las 21 y por cadena nacional, el presidente Javier Milei inaugurará por tercera vez desde el inicio de su mandato el período de sesiones ordinarias del Congreso. Con una fuerza parlamentaria considerablemente fortalecida tras el resultado de las elecciones de medio término y luego de haber obtenido victorias clave -como la aprobación del Presupuesto, la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, la nueva ley de glaciares y el acuerdo comercial con la Unión Europea-, el Gobierno encara el año en las mejores condiciones políticas desde que asumió.

El buen momento del mileísmo resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que se trata de una fuerza con menos de cinco años de existencia, de integración heterogénea y que debió atravesar un aprendizaje acelerado tanto en la gestión como en el manejo parlamentario.

EL FIN DE LA HEGEMONÍA PERONISTA

Justamente desde ese ámbito provino una de las novedades más relevantes del arranque del año legislativo: el fin de la hegemonía peronista en el Senado. Desde el retorno de la democracia -cuando Vicente Saadi oficiaba como jefe del bloque mayoritario del PJ y a quien había que pedirle permiso ante cada designación de jueces- el peronismo nunca había resignado su dominio en la Cámara Alta. Con el respaldo del gobernador salteño Gustavo Sáenz, el oficialismo logró imponer a Carolina Moisés, una peronista disidente, como vicepresidenta del cuerpo.

De este modo, y con el aporte de la UCR y el PRO, el Gobierno aspira a una mayoría de 47 votos contra 24 del peronismo que le posibilite una razonable viabilidad a sus iniciativas.

Esta nueva configuración muestra que el pragmatismo parece haberse impuesto como regla de la política. Gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), y en ocasiones Martín Llaryora (Córdoba), optaron por priorizar conveniencias de gestión por encima de alineamientos ideológicos o pertenencias partidarias.

La oposición, en tanto, sigue siendo una silla vacía.

Del lado del peronismo conviven quienes se enojan con la realidad, quienes se resisten a verla y quienes directamente no pueden verla. El rechazo a la reforma laboral -aprobada definitivamente este viernes- es una muestra de ello: la efervescencia sindical fue reducida a su mínima expresión. La CGT quedó sin capacidad para empuñar sus viejas armas: ni paro ni movilización. Apenas un anuncio difuso de judicializar la reforma. De la calle a los expedientes: un síntoma de la declinación de la corporación sindical.

LA ECONOMÍA EN LA MIRA

En esta disputa también están quienes observan la coyuntura con un optimismo excesivo, como si los triunfos fueran definitivos. Los datos económicos, sin embargo, invitan a la prudencia.

Esta semana, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el INDEC mostró que la actividad creció 4,4% en 2025 y que diciembre registró una mejora de 1,8% respecto de noviembre. Los números sorprendieron y le dieron argumentos al oficialismo para relativizar los malos indicadores del consumo, la pérdida de poder adquisitivo del salario y el cierre masivo de empresas de los últimos dos años.

La lectura oficial, sin embargo, minimiza que el repunte se explicó fundamentalmente por el aporte del campo -impulsado por una cosecha récord de trigo- por la minería y la intermediación financiera. Esta economía de dos velocidades es reflejada por un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que muestra que el Índice de Producción Industrial (IPI) tuvo un descenso de 3,6% a lo largo de 2025, encadenando 7 meses consecutivos de retrocesos.

UNA AYUDA INESPERADA

En la batalla cultural en la que dice estar empeñado, Milei recibió esta semana una ayuda inesperada. El CEO de Neumen Neumáticos, Roberto Méndez, accedió al podio de “los empresarios que hundieron al país” junto a Paolo “Don Chatarrín” Roca y Javier “gomita alumínica” Madanes Quintanilla, al reconocer en un reportaje que durante los años de cierre de las importaciones, las empresas “estaban robando” y aplicaban márgenes de ganancias exagerados.

El “sincericidio” del empresario le valió un apodo (“señor lengua floja”) y le sirvió a Milei para alentar su juego de roles que divide al mundo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos.

En ese sentido, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también se las arregló para darle una mano al presidente al realizar una proclama abiertamente golpista: “No puede llegar al 10 de diciembre de 2027”, afirmó en referencia al presidente. Más allá de lo grotesco, la apelación a la violencia por parte de un mandatario provincial reviste una gravedad institucional extrema. Así lo entendió el fiscal Carlos Stornelli, quien lo denunció por “incitación a la violencia colectiva, eventual instigación a cometer delitos y posible afectación del orden constitucional”.

Tal vez en esta oportunidad no resulte gratis amenazar a la democracia.