Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Opinión |Enfoque

Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada

Milei frente a su año bisagra: poder parlamentario, economía desigual y oposición fragmentada

Javier Milei

1 de Marzo de 2026 | 02:12
Edición impresa

Esta noche a las 21 y por cadena nacional, el presidente Javier Milei inaugurará por tercera vez desde el inicio de su mandato el período de sesiones ordinarias del Congreso. Con una fuerza parlamentaria considerablemente fortalecida tras el resultado de las elecciones de medio término y luego de haber obtenido victorias clave -como la aprobación del Presupuesto, la reforma laboral, la baja de la edad de imputabilidad, la nueva ley de glaciares y el acuerdo comercial con la Unión Europea-, el Gobierno encara el año en las mejores condiciones políticas desde que asumió.

El buen momento del mileísmo resulta aún más llamativo si se tiene en cuenta que se trata de una fuerza con menos de cinco años de existencia, de integración heterogénea y que debió atravesar un aprendizaje acelerado tanto en la gestión como en el manejo parlamentario.

EL FIN DE LA HEGEMONÍA PERONISTA

Justamente desde ese ámbito provino una de las novedades más relevantes del arranque del año legislativo: el fin de la hegemonía peronista en el Senado. Desde el retorno de la democracia -cuando Vicente Saadi oficiaba como jefe del bloque mayoritario del PJ y a quien había que pedirle permiso ante cada designación de jueces- el peronismo nunca había resignado su dominio en la Cámara Alta. Con el respaldo del gobernador salteño Gustavo Sáenz, el oficialismo logró imponer a Carolina Moisés, una peronista disidente, como vicepresidenta del cuerpo.

De este modo, y con el aporte de la UCR y el PRO, el Gobierno aspira a una mayoría de 47 votos contra 24 del peronismo que le posibilite una razonable viabilidad a sus iniciativas.

Esta nueva configuración muestra que el pragmatismo parece haberse impuesto como regla de la política. Gobernadores peronistas como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Raúl Jalil (Catamarca) y Gustavo Sáenz (Salta), y en ocasiones Martín Llaryora (Córdoba), optaron por priorizar conveniencias de gestión por encima de alineamientos ideológicos o pertenencias partidarias.

La oposición, en tanto, sigue siendo una silla vacía.

LE PUEDE INTERESAR

La necesidad de controlar la vacunación en las escuelas

LE PUEDE INTERESAR

Los X de la semana

Del lado del peronismo conviven quienes se enojan con la realidad, quienes se resisten a verla y quienes directamente no pueden verla. El rechazo a la reforma laboral -aprobada definitivamente este viernes- es una muestra de ello: la efervescencia sindical fue reducida a su mínima expresión. La CGT quedó sin capacidad para empuñar sus viejas armas: ni paro ni movilización. Apenas un anuncio difuso de judicializar la reforma. De la calle a los expedientes: un síntoma de la declinación de la corporación sindical.

LA ECONOMÍA EN LA MIRA

En esta disputa también están quienes observan la coyuntura con un optimismo excesivo, como si los triunfos fueran definitivos. Los datos económicos, sin embargo, invitan a la prudencia.

Esta semana, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) publicado por el INDEC mostró que la actividad creció 4,4% en 2025 y que diciembre registró una mejora de 1,8% respecto de noviembre. Los números sorprendieron y le dieron argumentos al oficialismo para relativizar los malos indicadores del consumo, la pérdida de poder adquisitivo del salario y el cierre masivo de empresas de los últimos dos años.

La lectura oficial, sin embargo, minimiza que el repunte se explicó fundamentalmente por el aporte del campo -impulsado por una cosecha récord de trigo- por la minería y la intermediación financiera. Esta economía de dos velocidades es reflejada por un informe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), que muestra que el Índice de Producción Industrial (IPI) tuvo un descenso de 3,6% a lo largo de 2025, encadenando 7 meses consecutivos de retrocesos.

UNA AYUDA INESPERADA

En la batalla cultural en la que dice estar empeñado, Milei recibió esta semana una ayuda inesperada. El CEO de Neumen Neumáticos, Roberto Méndez, accedió al podio de “los empresarios que hundieron al país” junto a Paolo “Don Chatarrín” Roca y Javier “gomita alumínica” Madanes Quintanilla, al reconocer en un reportaje que durante los años de cierre de las importaciones, las empresas “estaban robando” y aplicaban márgenes de ganancias exagerados.

El “sincericidio” del empresario le valió un apodo (“señor lengua floja”) y le sirvió a Milei para alentar su juego de roles que divide al mundo entre buenos y malos, entre amigos y enemigos.

En ese sentido, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, también se las arregló para darle una mano al presidente al realizar una proclama abiertamente golpista: “No puede llegar al 10 de diciembre de 2027”, afirmó en referencia al presidente. Más allá de lo grotesco, la apelación a la violencia por parte de un mandatario provincial reviste una gravedad institucional extrema. Así lo entendió el fiscal Carlos Stornelli, quien lo denunció por “incitación a la violencia colectiva, eventual instigación a cometer delitos y posible afectación del orden constitucional”.

Tal vez en esta oportunidad no resulte gratis amenazar a la democracia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Cómo será el discurso del Presidente en el inicio de sesiones ordinarias
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

Los Tilos y un cierre de gira a puro try

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Coudet llegó a un acuerdo verbal y viene a River

Argentina, en alerta: elevan el nivel de seguridad a “alto” tras los ataques a Irán

La Provincia define una oferta salarial para docentes y estatales

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia

Khamenei, el final del temible líder iraní que fue cazado en las sombras

Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre
Últimas noticias de Opinión

La necesidad de controlar la vacunación en las escuelas

Los X de la semana

Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Milei logra su mejor momento legislativo, pero la economía pone cada vez más límites
Información General
Ocurrencias: dos crueles asesinos que cayeron por amor
Los fondos de la AFA: las millonarias transferencias a empresas sin actividad
Los números de la suerte del sábado 28 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
25 de Mayo: otorgaron un aumento del 10% a municipales
La ANMAT prohibió un medicamento para tratar callos y verrugas
Espectáculos
Lluvia de estrellas: grandes regresos y muchas figuras, en el streaming en marzo
La argentina "Belén" gana el premio Goya a la mejor película iberoamericana
Murió Neil Sedaka, el icono del pop que marcó a una generación
"Muy chiquito”: Evangelina Anderson contó por qué nos prosperó la relación con Ian lucas
Azzaro reveló cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero
Policiales
El martes comienza el juicio oral al ex marido de Carolina Piparo
Miedo en City Bell: otra madrugada repleta de inseguridad
Le robaron la bicicleta a un chico en Villa Castells
VIDEO. Otra dramática persecución por la Ciudad con choque y detención
En Arturo Seguí se encendieron todas las alarmas entre los vecinos
Deportes
VIDEO. Boca no pudo ganar y la gente se cansó
Por la Victoria: el Lobo visita a Tigre
Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez
Lanús lleva sus festejos por la Recopa a Varela
Independiente derrotó al Ferroviario en una ráfaga

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla