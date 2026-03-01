El hombre que viajó a España para buscar un lobo que ya no existía

En un bar cualquiera de Berlín, entre vasos que se llenan y se vacían con la cadencia de la noche europea, un hombre empieza a hablar. No es una charla casual ni un relato anecdótico: es la confesión obsesiva de un filósofo que, casi sin quererlo, terminó persiguiendo el rastro de un animal desaparecido en el corazón árido de España. Así comienza El último lobo, la novela breve pero intensa de László Krasznahorkai, uno de los escritores húngaros más admirados de la literatura contemporánea.

La escena inicial es simple: un filósofo le cuenta a un barman húngaro cómo fue invitado por una misteriosa fundación a viajar a Extremadura, en el oeste español, con el encargo impreciso de “escribir sobre la región”. La propuesta incluye dinero, pasaje, chofer e intérprete. Todo parece demasiado organizado para un encargo tan vago. El protagonista sospecha que se trata de un error, de un malentendido burocrático, pero aun así acepta. No tiene nada mejor que hacer. O tal vez sí: huir de su propia inercia.

Al llegar a Extremadura, el desconcierto se intensifica. El paisaje seco, las aldeas dispersas, el silencio casi mineral del entorno le resultan difíciles de descifrar. No encuentra el ángulo para su supuesto texto. No sabe qué mirar ni qué decir. Hasta que aparece un dato, casi un susurro: en esa región habría muerto el último lobo extremeño. Ese hecho, en apariencia marginal, se convierte en el eje absoluto de su estadía.

Desde ese momento, la novela se transforma en una investigación obsesiva. El filósofo comienza a preguntar, a reconstruir versiones, a escuchar relatos fragmentarios de habitantes que conservan, cada uno a su manera, la memoria del animal. ¿Dónde fue visto por última vez? ¿Quién lo mató? ¿Fue realmente el último? Lo que podría ser un reportaje local deriva en una indagación cada vez más íntima y perturbadora.

Krasznahorkai, reconocido por novelas de gran aliento como Tango satánico y Melancolía de la resistencia, condensa en este libro breve su estilo inconfundible: frases extensas, pensamiento en espiral, una voz narrativa que avanza como una corriente imparable. En muchas ediciones, el relato se despliega casi como una única frase continua, reforzando la sensación de que la historia no es tanto un viaje físico como una deriva mental.

El lobo, más que un animal concreto, se vuelve símbolo. Representa lo salvaje extinguido, la ruptura entre el ser humano y la naturaleza, la desaparición de aquello que no puede domesticarse.

La obsesión del protagonista por ese último ejemplar es también la obsesión por encontrar un sentido, una razón que justifique el viaje, el encargo y, en última instancia, su propia existencia.

Lo que empieza como una misión profesional termina convirtiéndose en una experiencia transfiguradora. En la medida en que el filósofo intenta reconstruir la muerte del lobo, también se enfrenta a sus propias fisuras: su desencanto, su sensación de fracaso, su dificultad para comprender el mundo que lo rodea. Extremadura deja de ser un escenario exótico y se transforma en un espejo áspero.

El último lobo no es una novela de acción ni un policial rural. Es una meditación intensa sobre la pérdida, la memoria y el vacío que deja lo que ya no está. Krasznahorkai convierte una anécdota mínima —la muerte de un animal en una región olvidada— en una exploración profunda sobre la desaparición de lo irrepetible y sobre la fragilidad de la experiencia humana frente al tiempo.

En esa conversación nocturna en Berlín, el lector no asiste simplemente al relato de un viaje. Asiste al derrumbe y la reconstrucción de una conciencia. Porque en la búsqueda del último lobo no sólo se rastrea a una criatura extinguida, sino también la posibilidad —cada vez más incierta— de encontrar algo auténtico en un mundo que parece haberlo perdido casi todo.

El último lobo

László Krasznahorkai

Editorial: Sigilo

Páginas: 96

Precio: $17.500