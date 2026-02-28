Chacho Coudet llegó a un acuerdo verbal y viene a River

El destino vuelve a cruzar a Eduardo Coudet y River, aunque esta vez con un rol distinto para el Chacho. A falta de pequeños detalles, el entrenador tiene todo listo para convertirse en el nuevo técnico del Millonario, tras llegar aun acuerdo verbal. De resolverse los asuntos pendientes, viajaría entre miércoles o jueves y firmaría contrato hasta diciembre de 2027.

La espuma de la despedida de Marcelo Gallardo bajó, y la dirigencia de la banda apuró con las tratativas en busca de un reemplazante para el puesto. Tal como se preveía, Coudet llegó a un acuerdo verbal con el conjunto de Núñez y tiene encaminado su arribo.

Por su parte, una de las situaciones que atrasa su llegada, es la desvinculación con el Club Alavés de España, del cual, es técnico, y tiene contrato hasta mediados de año. Sin embargo, a priori, renunciaría a su cargo, y pagaría el resarcimiento económico para ponerse el buzo millonario.

Por su parte, el primer contacto formal entre el director técnico y la dirigencia de River, encabezada por el presidente Stefano De Carlo, se concretó ayer -vía zoom- y durante el mismo llegaron a un acuerdo de palabra, tanto en el plano económico como en el plano futbolístico.

De esta manera, con ambas partes en la misma sintonía, y el entorno en movimiento para que el DT pueda dimitir del Glorioso de Vitoria, es casi un hecho que Coudet será el nuevo capitán en jefe de River.

Siguiendo esta misma línea, en las últimas horas el empresario Eduardo Bragarnik -representante del entrenador-, ya había deslizado que a Coudet le interesaba dirigir a su ex equipo, lo que aceleró las negociaciones, y al mismo tiempo dejaba sin chances a otro candidato, como Hernán Crespo.

A pesar del acuerdo que llegaron a través de la reunión virtual que llevaron a delante Di Carlo, Francescoli y el agente del técnico, el máximo mandatario de River espera poder cerrar la llegada de Chacho tras el partido de mañana ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, y poder apuntar a iniciar la semana de trabajo con el nuevo cuerpo técnico ya oficializado.

No obstante, el paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino, apoyada por los clubes, le da un margen de trabajo para conocer mejor al plantel y empezar a transmitir sus conceptos. En este contexto, el debut podría ser ante Huracán, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, el jueves 12 de marzo, o, a más tardar, frente a Sarmiento, en el Monumental el domingo 15 de marzo.

Mientras tanto, se viven horas calientes y de ansiedad en Núñez, donde trabajan a contrarreloj, oficializar la llegada del oriundo del barrio porteño de Saavedra.

Coudet, de 51 años, inició su carrera como entrenador en 2015 con un recordado equipo de Rosario Central, dirigió brevemente al Tijuana de México y tuvo un recordado ciclo en Racing, entre 2017 y 2020, que le dejó sus primeros dos títulos: la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019.

Su derrotero continuó en el Inter de Porto Alegre, en dos ciclos, tres temporadas en el Celta de Vigo español y menos de un año en Atlético Mineiro de Brasil, donde alzó el campeonato estadual Mineiro.

Durante su etapa como futbolista, Coudet jugó en Platense, Rosario Central, San Lorenzo, Celta de Vigo; San Luis y Necaxa de México; Colón de Sante Fe, y por último una incursión en el fútbol de Estados Unidos: Philadelphia y Fort Lauderdale, hasta que en 2010 se retiró.

