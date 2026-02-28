Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Deportes

Chacho Coudet llegó a un acuerdo verbal y viene a River

Chacho Coudet llegó a un acuerdo verbal y viene a River
28 de Febrero de 2026 | 21:28

Escuchar esta nota

El destino vuelve a cruzar a Eduardo Coudet y River, aunque esta vez con un rol distinto para el Chacho. A falta de pequeños detalles, el entrenador tiene todo listo para convertirse en el nuevo técnico del Millonario, tras llegar aun acuerdo verbal. De resolverse los asuntos pendientes, viajaría entre miércoles o jueves y firmaría contrato hasta diciembre de 2027.

La espuma de la despedida de Marcelo Gallardo bajó, y la dirigencia de la banda apuró con las tratativas en busca de un reemplazante para el puesto. Tal como se preveía, Coudet llegó a un acuerdo verbal con el conjunto de Núñez y tiene encaminado su arribo.

Por su parte, una de las situaciones que atrasa su llegada, es la desvinculación con el Club Alavés de España, del cual, es técnico, y tiene contrato hasta mediados de año. Sin embargo, a priori, renunciaría a su cargo, y pagaría el resarcimiento económico para ponerse el buzo millonario.

Por su parte, el primer contacto formal entre el director técnico y la dirigencia de River, encabezada por el presidente Stefano De Carlo, se concretó ayer -vía zoom- y durante el mismo llegaron a un acuerdo de palabra, tanto en el plano económico como en el plano futbolístico.

De esta manera, con ambas partes en la misma sintonía, y el entorno en movimiento para que el DT pueda dimitir del Glorioso de Vitoria, es casi un hecho que Coudet será el nuevo capitán en jefe de River.

Siguiendo esta misma línea, en las últimas horas el empresario Eduardo Bragarnik -representante del entrenador-, ya había deslizado que a Coudet le interesaba dirigir a su ex equipo, lo que aceleró las negociaciones, y al mismo tiempo dejaba sin chances a otro candidato, como Hernán Crespo.

LE PUEDE INTERESAR

Boca empató 1 a 1 ante Gimnasia de Mendoza y hubo silbidos en la Bombonera

LE PUEDE INTERESAR

Los Tilos goleó al campeón de Portugal

A pesar del acuerdo que llegaron a través de la reunión virtual que llevaron a delante Di Carlo, Francescoli y el agente del técnico, el máximo mandatario de River espera poder cerrar la llegada de Chacho tras el partido de mañana ante Independiente Rivadavia, en Mendoza, y poder apuntar a iniciar la semana de trabajo con el nuevo cuerpo técnico ya oficializado.

No obstante, el paro dispuesto por la Asociación del Fútbol Argentino, apoyada por los clubes, le da un margen de trabajo para conocer mejor al plantel y empezar a transmitir sus conceptos. En este contexto, el debut podría ser ante Huracán, en el Palacio Tomás Adolfo Ducó, el jueves 12 de marzo, o, a más tardar, frente a Sarmiento, en el Monumental el domingo 15 de marzo.

Mientras tanto, se viven horas calientes y de ansiedad en Núñez, donde trabajan a contrarreloj, oficializar la llegada del oriundo del barrio porteño de Saavedra.

Coudet, de 51 años, inició su carrera como entrenador en 2015 con un recordado equipo de Rosario Central, dirigió brevemente al Tijuana de México y tuvo un recordado ciclo en Racing, entre 2017 y 2020, que le dejó sus primeros dos títulos: la Superliga 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019.

Su derrotero continuó en el Inter de Porto Alegre, en dos ciclos, tres temporadas en el Celta de Vigo español y menos de un año en Atlético Mineiro de Brasil, donde alzó el campeonato estadual Mineiro.

Durante su etapa como futbolista, Coudet jugó en Platense, Rosario Central, San Lorenzo, Celta de Vigo; San Luis y Necaxa de México; Colón de Sante Fe, y por último una incursión en el fútbol de Estados Unidos: Philadelphia y Fort Lauderdale, hasta que en 2010 se retiró.

firmaría contrato hasta diciembre del 2027

El entrenador se desvinculará de Alavés, y viajará a la Argentina entre miércoles y jueves

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

VIDEO.- Mano a mano con Tomás Etcheverry: “Me saqué una mochila pesada”

Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”

Alquileres comerciales en La Plata: precios a la baja y la demanda cautelosa

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
+ Leidas

La Provincia convocó a docentes y estatales a retomar la paritaria

Tomás Palacios: tan buena imagen que ya suena en la Selección

El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora

Adiós a las app de citas: el cara a cara gana en La Plata

Tensión en Medio Oriente: EEUU e Israel lanzaron un ataque contra Irán, que respondió con bombardeos en enclaves norteamericanos

Un barrio de La Plata en alerta por un posible asentamiento junto a un arroyo

El Lobo, con equipo confirmado para visitar a Tigre, muda la sede de concentración

Crisis: un colegio privado de La Plata cerrará el nivel primario
Últimas noticias de Deportes

Boca empató 1 a 1 ante Gimnasia de Mendoza y hubo silbidos en la Bombonera

Los Tilos goleó al campeón de Portugal

Nuevo revés para Chiqui Tapia: desestimaron un pedido para viajar al exterior

Fútbol, tenis, básquet y más en la agenda deportiva de este sábado
Espectáculos
La argentina "Belén" gana el premio Goya a la mejor película iberoamericana
Murió Neil Sedaka, el icono del pop que marcó a una generación
"Muy chiquito”: Evangelina Anderson contó por qué nos prosperó la relación con Ian lucas
Azzaro reveló cómo vive sus primeros días como padre tras el nacimiento de Piero
Cami Homs mostró un conmovedor video del parto de su hija Aitana: “Mi bebé soñada"
La Ciudad
Este lunes, gratis con EL DIA, un suplemento especial por su 142 aniversario
Crisis: un colegio privado de La Plata cerrará el nivel primario
Un barrio de La Plata en alerta por un posible asentamiento junto a un arroyo
¿Buscás trabajo? Mirá estas ofertas de empleos en La Plata y la Región
Sin agua en las canillas, vecinos de La Plata aseguran que "vivimos como parias"
Política y Economía
Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo
Milei elevó el nivel de seguridad a ALTO en todo el país por la tensión militar en Medio Oriente
VIDEO.- La reforma laboral es ley: la oposición quiere judicializarla
El revés de Kicillof en el Senado reavivó la disputa con La Cámpora
VIDEO. La edad de imputabilidad bajó a 14 años: qué cambia en el Régimen Penal Juvenil
Policiales
Persecución, choque y un prófugo detenido tras una fuga en el centro de La Plata
Las confesiones del “marcador” de la Banda del Millón que operaba desde cárceles de La Plata
Remisero condenado por el crimen de una joven que conmocionó a La Plata se quejó por las condiciones de detención
Frente a frente por Kim Gómez “¿Por qué no me dejaste bajar a la nena?”
Pidieron la preventiva al acusado de provocar una muerte trágica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla