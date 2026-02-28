Axel Kicillof en territorio hostil y frente a un contexto complejo

Axel Kicillof irá este lunes a la Legislatura a cumplir con una formalidad institucional: abrirá, con el tradicional discurso, las sesiones ordinarias de ambas cámaras. Pero esta vez, la actividad que de alguna forma le da arranque al año político aparece rodeada de contornos bien particulares.

Un contexto con aristas complejas acompañará la visita del Gobernador al Parlamento. El paro de los maestros y de otros sectores de la administración pública en reclamo de mejoras salariales, la pelea política cada vez más profunda con La Cámpora y una situación financiera de la Provincia asfixiante -potenciada por la discriminación histórica que sufre en la distribución de fondos de la coparticipación-, le otorgan una escenografía inédita al mensaje que por estas horas se termina de pulir en despachos oficiales.

Por primera vez desde que se hizo cargo del Ejecutivo bonaerense, Kicillof no podrá jactarse de que las clases arrancarán con normalidad. La mayoría de las conducciones de los sindicatos del sector están alineadas con el proyecto presidencial del Gobernador, pero el deterioro de los sueldos y la presión de sus bases tornaron imposible gambetear la medida de fuerza prevista para el arranque del ciclo lectivo.

Buena parte de estos mismos gremios, no obstante, le otorgaron al mandatario bonaerense una salida al responsabilizar a la Nación por el conflicto abierto en la Provincia. También, al hacer coincidir el paro con una medida de fuerza nacional. De allí se tomará Kicillof para retomar sus críticas a la administración libertaria y para sostener el reclamo por los fondos que Javier Milei recortó a la administración bonaerense. “Nos deben el equivalente a la mitad de nuestro Presupuesto”, dicen en la Gobernación. Serían, por distintos conceptos, unos 22 millones de millones de pesos.

Sobre esa misma plataforma buscará pararse el mandatario provincial para intentar mostrarse como el principal opositor al Presidente. Comparará “su” modelo de gestión con el que despliega la Casa Rosada y dará un paso más: hablará de trabajar en una alternativa política para 2027 que pretende liderar.

Será la primera vez que en un acto institucional Kicillof deslice, aunque sin calzarse todavía el traje de candidato, su proyecto presidencial.

Esa referencia, con todo, quedará acotada a ese ámbito protocolar. Los estrategas del Gobernador decidieron romper con una costumbre: esta vez no habrá un acto en la calle luego de la ceremonia institucional que venía siendo una marca registrada de Kicillof. Dicen que no hay clima social para ensayar ninguna celebración. Menos aún para movilizar militantes.

Hay otro clima que genera expectativas: el que se respirará en el recinto legislativo. El Gobernador deberá pisar un territorio hostil, donde La Cámpora suele pasarle costosas facturas. Acaba de ocurrir en el Senado donde el sector que lidera Máximo Kirchner arrasó con una serie de cargos clave y postergó los deseos del kicillofismo.

“Rompieron todos los acuerdos”, dicen cerca del Gobernador sobre el camporismo. ¿Tendrá alguna implicancia sobre el gabinete bonaerense aquella pulseada perdida? Por ahora, no. Pero cuando el kicillofismo habla de acuerdos, no sólo se refiere a la Legislatura, sino también a aquél lejano cierre con Cristina Kirchner de 2019 que generó el desembarco de ministros y otros funcionarios camporistas en el Ejecutivo provincial.

Hay quienes en el kicillofismo ven en cada crisis una oportunidad e insisten en dar un golpe sobre la mesa frente a una interna sin fin. Por lo pronto, se señala en distintos ámbitos que un diputado cercano al Gobernador estaría mirando entusiasmado la posibilidad de desembarcar en el ministerio de Justicia hoy en manos del cristinista Juan Martín Mena.

Aún conmovido por el desastre electoral del año pasado, el radicalismo aporta lo suyo al capítulo de enfrentamientos en la política bonaerense. Dos sectores que dicen contar con mayoría en el Comité Provincia, empujan adelantar las elecciones internas originalmente previstas para septiembre, para el 7 de junio con la idea de reactivar el partido de cara al próximo año electoral. Pusieron en marcha una serie de mecanismos institucionales para avanzar pese a la resistencia del actual titular del partido, Miguel Fernández.

El ex intendente de Trenque Lauquen pretende que antes de sumarse a ese esquema exista un acuerdo sobre los espacios que tendrá cada sector en la futura conducción con la sospecha instalada de que podría quedar fuertemente relegado en el reparto. Por las dudas, hizo una demostración de fuerza: juntó, foto incluida, a intendentes y legisladores que le responden.

Los grupos que responden al senador nacional Maximiliano Abad y Evolución, referenciado con el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, quieren que Fernández convoque al partido para avanzar en el tema. Presentaron una carta que todavía no tiene respuesta. Es una disputa que promete nuevos episodios.