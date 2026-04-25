Choque y vuelco en La Plata: una camioneta terminó dada vuelta a metros del Parque Ecológico

Un impactante siniestro vial se registró en las últimas horas sobre el Camino Centenario, a pocos metros del ingreso al Parque Ecológico de La Plata, donde una camioneta terminó volcada tras un choque con otro vehículo.

Según pudo reconstruirse en el lugar, el hecho involucró a una camioneta marca Peugeot y un Fiat Cronos de color negro. Por causas que aún se intentan establecer, ambos rodados colisionaron y producto del impacto la camioneta quedó completamente invertida sobre la calzada.

El vehículo de mayor porte era conducido por una mujer de entre 50 y 60 años, quien fue asistida en el lugar por personal de emergencia. Afortunadamente, fuentes indicaron que no se registraron heridos de gravedad, aunque la escena generó gran preocupación entre los presentes.

Testigos relataron que el vuelco provocó momentos de tensión, ya que varios automovilistas y vecinos se acercaron rápidamente para colaborar mientras aguardaban la llegada de asistencia. En la zona también se montó un operativo para ordenar el tránsito, que se vio parcialmente afectado.

El hecho vuelve a poner el foco en la peligrosidad de este corredor clave de La Plata, donde los accidentes suelen repetirse, especialmente en horarios de alta circulación. Las autoridades trabajaban para determinar la mecánica del siniestro.