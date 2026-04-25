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Entrevista, mano a mano | Mavinga, la platense de Gran Hermano: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa

25 de Abril de 2026 | 16:10

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(Entrevista Mauro Milani)

Luego de su paso por Gran Hermano 2026, donde se convirtió en una de las participantes más comentadas en redes sociales, Mavinga visitó la redacción de EL DIA y habló de todo: su historia de vida, su presente en La Plata, la experiencia dentro de la casa y las ganas de regresar mediante el repechaje.

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Carismática, frontal y espontánea, la participante nacida en República del Congo pero radicada desde hace años en la Ciudad aseguró sentirse una platense más.

“Soy argentina, soy platense. Tengo mi casa acá, mis hijas son de acá, trabajo acá y me voy a morir acá”, expresó durante la charla.

De África a La Plata: una nueva vida

Mavinga contó que llegó a la ciudad por amor, acompañando a una antigua pareja, y que con el tiempo eligió quedarse definitivamente.

“Vine a La Plata y ya no me quise ir más”, señaló. Además destacó lo que más le gusta de la ciudad: “Las plazas, el verde, la tranquilidad y la paz que se vive acá”.

Actualmente vive en Tolosa y aseguró que disfruta del ritmo local, muy distinto al movimiento de Buenos Aires.

Fanática del Lobo… por amor

En tono distendido, también habló de fútbol y reveló por qué hoy simpatiza por Gimnasia.

“Mi primer marido era de Estudiantes, entonces yo era pincha. Después me separé y mi marido actual es de Gimnasia… así que ahora soy del Lobo”, contó entre risas.

Su peluquería en La Plata

Fuera de la televisión, Mavinga trabaja como emprendedora y maneja una peluquería especializada en cabello postizo, extensiones, trenzas y pelucas.

Su local se encuentra en calle 13 entre 45 y 46, bajo el nombre Afroger LP, donde también brinda asistencia a personas que atraviesan tratamientos oncológicos.

En ese sentido, contó que planea sortear una peluca por mes para ayudar a quienes no pueden costearla.

“Viene gente llorando, con miedo, con historias muy duras. Quiero colaborar”, explicó emocionada.

Gran Hermano y las ganas de volver

Sobre su salida del reality, sostuvo que una de las principales razones tuvo que ver con la preocupación por sus hijas y el impacto de la exposición mediática.

Sin embargo, aclaró que hoy está preparada para regresar y que quiere cerrar su historia dentro del juego.

“Quiero volver. Mucha gente quiere que termine mi juego y yo también”, afirmó.

Además se mostró confiada de cara al repechaje y remarcó que representa a la gente común: “Soy una madre peluquera, inmigrante, que vino a Argentina y se hizo una vida acá”.

El cariño de la gente

Desde su salida del programa, Mavinga multiplicó su popularidad en redes sociales y se ganó una fuerte base de seguidores que impulsan su regreso a la casa.

Con su autenticidad, humor y fuerte personalidad, se convirtió en una de las figuras inesperadas de la edición y en una representante platense dentro del fenómeno televisivo más visto del país.

 

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