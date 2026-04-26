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El domingo se presentará con condiciones meteorológicas adversas en toda la región, donde rige una alerta amarilla por fuertes vientos que podrían provocar complicaciones durante gran parte de la jornada.
De acuerdo al pronóstico, el día estará marcado por un cielo mayormente nublado, con presencia de chaparrones aislados y un sostenido ingreso de viento del sudoeste. Se espera que las ráfagas alcancen intensidades importantes, lo que podría generar caída de ramas, voladura de objetos y dificultades en la circulación, especialmente en zonas abiertas.
En cuanto a la temperatura, se prevé una jornada fresca, con una mínima de 12°C y una máxima que apenas alcanzará los 17°C, en un contexto de tiempo inestable y desapacible.
Para el lunes, en tanto, se anticipa una mejora en las condiciones generales. El cielo se presentará algo nublado, con un ambiente frío a fresco y vientos moderados también del sudoeste. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C de mínima y los 16°C de máxima.
Ante este panorama, se recomienda a la población tomar precauciones, asegurar objetos en exteriores y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad del viento.
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