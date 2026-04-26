Impactante vuelco en City Bell tras un choque

Dos siniestros viales registrados en las últimas horas en La Plata vuelven a exponer una problemática que no da tregua y que, lejos de disminuir, se repite con una frecuencia cada vez más alarmante.

El hecho más impactante ocurrió en Camino Centenario y 450, en City Bell, donde por causas que aún se investigan colisionaron dos vehículos y uno de ellos terminó volcado sobre la calzada. Al volante del rodado que quedó dado vuelta iba una mujer de 66 años, quien debió ser asistida por personal médico y trasladada al Hospital San Roque de Gonnet con politraumatismos. El otro conductor, un hombre de 56 años, resultó ileso.

La escena generó tensión entre quienes transitaban por una de las arterias más utilizadas de la zona norte platense, donde el movimiento vehicular es constante y cualquier incidente altera por completo la circulación.

Horas más tarde, otro episodio volvió a encender las alarmas. Esta vez en Boulevard 32 entre 26 y 27, un motociclista de 43 años perdió el control de su rodado cuando intentaba sobrepasar a otro vehículo. El hombre cayó sobre el asfalto y sufrió lesiones en uno de sus brazos, por lo que fue trasladado a un centro de salud, aunque por fortuna fuera de peligro.

Dos hechos distintos, en puntos diferentes de la ciudad, pero con un mismo trasfondo: la fragilidad del tránsito y la reiteración de conductas que derivan en accidentes. La suma de estos episodios se da en un contexto que ya es preocupante. En lo que va de 2026, al menos 20 personas murieron en siniestros viales en La Plata, Berisso y Ensenada, con una fuerte incidencia de casos que involucran a motociclistas.

La combinación de imprudencias, falta de controles y una naturalización del riesgo configuran un escenario que, día a día, vuelve a poner en jaque la seguridad en las calles de la Región.