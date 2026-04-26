ANSES: cuánto cobrarán las pensiones no contributivas en mayo con aumento y bono

Las Pensiones No Contributivas (PNC) que paga la ANSES tendrán una nueva actualización en mayo de 2026, en el marco del esquema de movilidad mensual que ajusta los haberes según la inflación.

El incremento previsto ronda el 3,3% y se aplica sobre los montos de abril, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto impacta directamente en los ingresos de quienes perciben este tipo de prestaciones, que están destinadas a sectores en situación de vulnerabilidad.

En concreto, las pensiones por invalidez o vejez pasarán a ubicarse en torno a los $275.000. A ese valor se le suma, en caso de confirmarse, un bono extraordinario de $70.000, lo que llevaría el total a cobrar a más de $345.000.

Por su parte, la pensión para madres de siete hijos —que equivale a una jubilación mínima— alcanzará aproximadamente los $393.000. Con el refuerzo estatal, el ingreso mensual podría ascender a unos $463.000.

Cabe destacar que las PNC representan el 70% de una jubilación mínima, por lo que su evolución está atada directamente a los aumentos que recibe ese haber.

En este contexto, el bono continúa siendo un factor clave para sostener el poder adquisitivo, ya que representa una porción significativa del ingreso final. Sin embargo, su continuidad depende de la confirmación oficial por parte del Gobierno.

Con estos ajustes, ANSES busca acompañar el impacto de la inflación en los sectores más vulnerables, aunque los incrementos siguen siendo moderados en relación con el aumento del costo de vida.