A Franco Colapinto le regalaron tomates de La Plata y quedó maravillado: “¡Son impresionantes!”

Franco Colapinto se encuentra en la Argentina y este fin de semana participa de distintas actividades promocionales y exhibiciones vinculadas al automovilismo en la Ciudad de Buenos Aires, donde genera una enorme expectativa entre los fanáticos tras su irrupción en la Fórmula 1. En ese marco, este sábado dijo presente en un evento privado realizado en la zona de Cardales.

Allí, el piloto argentino fue sorprendido con un obsequio muy especial: una caja repleta de tomates platenses de distintas variedades producidas en el cordón frutihortícola de esta Región. Al abrirla, Colapinto no ocultó su asombro y elogió la calidad de los productos. “¡Son impresionantes!” y “se ven bárbaros”, expresó al recibirlos.

Los tomates que maravillaron a Colapinto

Los tomates entregados al joven corredor pertenecen a Pacho, un reconocido emprendimiento hortícola de Abasto especializado en variedades exóticas y ancestrales.

En una nota publicada por El Día en 2024 , se detalla que la iniciativa comenzó hace unos 25 años de la mano de Ricardo, padre de Luciano Kunis, en la zona de calle 515 y 226. El nombre surgió en homenaje a “Pacho”, el perro de la familia, aunque durante años muchos creyeron que hacía referencia al propio fundador.

Entre invernáculos y cultivos, la familia se dedica a la producción de tomates reliquia, originarios y poco comunes. A lo largo del tiempo llegaron a probar unas 1.300 variedades y actualmente mantienen en producción entre 120 y 130 especies distintas.

Muchas semillas fueron obtenidas en viajes, otras llegaron mediante intercambios con productores amigos y algunas se adquirieron por internet. Desde hace más de 15 años, además, desarrollan sus propias semillas para sostener una producción única en la región.