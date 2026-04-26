Los vínculos familiares más inesperados

Cualquiera que haya crecido viendo la televisión argentina siente que conoce a sus protagonistas como si fueran parte de la familia. Sin embargo, detrás de las cámaras y los escenarios, existen hilos invisibles que conectan a figuras que parecen pertenecer a mundos opuestos. En el ecosistema de las celebridades locales, el árbol genealógico suele ser mucho más sorprendente de lo que el público imagina.

Uno de los casos que más impacto genera al salir a la luz es el que une al rock con la política. Es de público conocimiento que Patricia Bullrich pertenece a una familia tradicional, pero lo que muchos olvidan es que su prima hermana es nada menos que Fabiana Cantilo. La ídola del rock nacional y la actual senadora por La Libertad Avanza compartieron infancias y anécdotas antes de que sus caminos se bifurcaran entre los escenarios y los despachos oficiales. Por si fuera poco, a esta rama familiar se suma César “Banana” Pueyrredón, quien es tío de ambas, cerrando un círculo familiar impensado.

Otros nombres vinculados al espectáculo y la política son el insólito parentesco entre Rodrigo Lussich y el presidente, Javier Milei. El periodista afirmó ser pariente lejano de Javier Milei, señalando que son primos por la rama materna. Lussich explicó que el parentesco proviene de antepasados croatas comunes, donde el apellido de la madre del presidente (Alicia Lucich) y el suyo (Lussich) comparten origen, aunque se escriban diferente.

Muchos se sorprendieron cuando, tras la muerte de Darío Lopérfido, Nancy Dupláa le dedicó una emotiva despedida. Y no era para menos: eran primos hermanos.

EL ADN QUE UNE GÉNEROS Y ÉPOCAS

El mundo de la música urbana y el streaming también tiene sus secretos. Recientemente, el cantante Emanero, referente del nuevo pop y el tango moderno, dejó boquiabiertos a sus seguidores al confirmar un vínculo de sangre con la máxima diva de los almuerzos: Mirtha Legrand. Según reveló el músico, sus abuelos eran primos hermanos, lo que lo convierte en pariente lejano de “La Chiqui”.

“Mirtha no sabe esto y la verdad es que me da un poco de vergüenza”, confesó en una entrevista con Mario Pergolini. “Mi bisabuelo era el hermano del papá de Mirtha. Vinieron los dos tipos de España, vinieron a Coronel Dorrego. Uno se quedó en Coronel Dorrego, tuvo familia, ese es todo mi linaje y el otro se fue para Rosario y la tuvo a Mirtha y ese es el otro”, explicó sobre el parentesco, asegurando que la diva sería una especie de “abuela segunda”, aunque las familias jamás se conocieron.

En el ámbito del periodismo de espectáculos, Ángel de Brito siempre se jactó de conocer los secretos de todos, pero guardó uno propio durante mucho tiempo. El conductor de LAM confirmó que posee un parentesco con los hermanos Sardelli, integrantes de la banda de rock Airbag. Aunque el vínculo es de primos lejanos, la noticia causó furor en redes sociales, donde los fanáticos intentaron encontrar rasgos físicos comunes entre el periodista y los músicos de Don Torcuato.

Otro caso de “casualidad” genética se dio en la radio. Durante años, Andy Kusnetzoff y su histórico productor y compañero, Nicolás “Harry” Salvarrey, trabajaron juntos en “Perros de la Calle”. Fue solo con el paso del tiempo y una investigación familiar que descubrieron que son primos lejanos.

En las pasarelas, la belleza también parece ser un negocio familiar. Pocos saben que Julieta Prandi y Dolores Barreiro, dos de las modelos más icónicas de los años 2000, son primas segundas. Sus padres comparten una rama genealógica que explica, quizás, por qué ambas lograron conquistar las pasarelas más importantes del país casi en simultáneo.

Finalmente, el clan Torres es un ejemplo de cómo el talento se hereda y se multiplica. Si bien el apellido es común, la línea sucesoria es estricta: Ángela Torres es hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres, lo que la convierte en sobrina de Diego Torres y, por supuesto, nieta de la inolvidable Lolita Torres. En este caso, la música no es solo una elección de carrera, sino casi un “mandato” biológico que sigue vigente en la familia.

Estos vínculos nos recuerdan que la farándula argentina, a pesar de su inmensidad, sigue siendo un pueblo chico donde todos, de alguna manera, terminan sentados en la misma mesa familiar.

Fabiana Cantilo y Patricia Bullrich son primas y “Banana” Pueyrredón es tío lejano de ambas