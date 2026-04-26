Fijaron “alerta amarilla” por viento en la Región

La Municipalidad emitió una alerta amarilla ante la previsión de fuertes ráfagas de viento que afectarán a La Plata durante la jornada de hoy. Según el parte oficial, el fenómeno comenzará a manifestarse durante la mañana, cuando el viento rote al sudoeste, y se intensificará hacia el mediodía.

Las autoridades anticipan ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora, lo que podría generar complicaciones en la vía pública y riesgos para la seguridad de los vecinos.

Frente a este escenario, el municipio reiteró una serie de recomendaciones preventivas. Entre ellas, evitar sacar la basura para impedir obstrucciones en desagües, permanecer en lugares seguros, circular con precaución y con luces bajas encendidas, y asegurar objetos que puedan volarse desde balcones o patios.

Asimismo, se instó a la población a mantenerse alejada de postes de luz y árboles, estructuras que podrían ceder ante la fuerza del viento.

Desde la comuna se indicó que continuarán monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y no descartan actualizaciones.