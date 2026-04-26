Fijaron “alerta amarilla” por viento en la Región

Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0
Sin atractivos, sin convicción y sin goles, Estudiantes no jugó bien y sólo empató ante Talleres de Córdoba 0 a 0
A Franco Colapinto le regalaron tomates de La Plata y quedó maravillado: “¡Son impresionantes!”
El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina
Evacuaron a Donald Trump en una cena con periodistas: un tirador abrió fuego
Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast
Desapareció una de las figuras de la Loba Capitolina en Plaza Italia: ¿Qué pasó?
El acusado por el crimen de Mateo Yagame en La Plata: inminente liberación de un asesino no punible
En La Plata denuncian que vivieron una "noche infernal" por el humo tóxico: "Ojos irritados, dolor de garganta y congestión"
Taxistas platenses elevaron un reclamo para regularizar la actividad
VIDEO. Mano a mano íntimo con Mavinga, la platense de GH: su vida en La Plata, el repechaje y el sueño de volver a la casa
Un ciclón frente a la costa bonaerense descargará fuertes vientos este finde en La Plata
Picante cruce de Pablo Echarri y Mario Pergolini: "No seas kuka" y "sos bastante gorilón"
La agenda de espectáculos para disfrutar con todo este sábado en La Plata
Se derrumbó una obra en construcción cerca de la cancha de River: obreros heridos
Santa Bárbara no sufrió el mal de ausencias, ganó y saltó a la punta en hockey
Choque y vuelco en La Plata: una camioneta terminó dada vuelta a metros del Parque Ecológico
Tensión en el juicio por Johana Ramallo tras el rechazo a imputar por femicidio a dos acusados
Perdieron La Plata y Los Tilos, ganaron San Luis y Universitario
Quedó filmado robando una bicicleta frente a un local en Villa Elvira
Alpine borró un video de Colapinto cantando por las Islas Malvinas
Cayó una banda de boqueteros: planeaban ingresar a una financiera y una agencia de lotería
Violencia de género en La Plata: detuvieron a un policía que golpeó a su pareja con su bebé en brazos
Artistas, sexólogos, nutricionistas y más especialistas platenses que participarán de la edición especial de EL DIA del próximo domingo
VIDEO. El “cafecito” copa Barrio Norte en La Plata: al paso, con pastelería y pocas mesas
Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo
Uno por uno: los bienes que le ejecutarían a Cristina Kirchner y sus hijos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La Municipalidad emitió una alerta amarilla ante la previsión de fuertes ráfagas de viento que afectarán a La Plata durante la jornada de hoy. Según el parte oficial, el fenómeno comenzará a manifestarse durante la mañana, cuando el viento rote al sudoeste, y se intensificará hacia el mediodía.
Las autoridades anticipan ráfagas que podrían alcanzar velocidades de entre 60 y 75 kilómetros por hora, lo que podría generar complicaciones en la vía pública y riesgos para la seguridad de los vecinos.
Frente a este escenario, el municipio reiteró una serie de recomendaciones preventivas. Entre ellas, evitar sacar la basura para impedir obstrucciones en desagües, permanecer en lugares seguros, circular con precaución y con luces bajas encendidas, y asegurar objetos que puedan volarse desde balcones o patios.
Asimismo, se instó a la población a mantenerse alejada de postes de luz y árboles, estructuras que podrían ceder ante la fuerza del viento.
Desde la comuna se indicó que continuarán monitoreando la evolución de las condiciones climáticas y no descartan actualizaciones.
LE PUEDE INTERESAR
En Gonnet, una esquina con desborde cloacal
LE PUEDE INTERESAR
Actividades: clases, deportes
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí