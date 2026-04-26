Irrumpieron armados y sembraron pánico en un comercio de Los Hornos

El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina
El quiebre del PJ escenificado en dos actos y la tregua que terminó imponiendo Karina
Señales de debilidad en el Gobierno, la oposición en movimiento y la disputa por el futuro político
Hartazgo total en Villa Castells: electrifican alambrados por la inseguridad
Platenses recurren cada vez más a la IA como apoyo emocional y hasta reemplazo terapéutico
Entrevista | De Plaza España al mundo: el fenómeno de Daé Güesnett, la platense que conquistó a MrBeast
La feria de vecinas de City Bell que ya es “Saladita” y abrió una polémica
Villa Elisa ya es epicentro del cine gracias a la pasión de sus vecinos
La Plata: cuatro décadas de crecimiento y una expansión marcada hacia el Oeste
Cada vez más platenses hacen malabares: radiografía del mercado laboral en la Región
El prólogo de la gran cita copera fue un bodrio sin actuaciones relevantes
Necesita sumar: Gimnasia visita a Belgrano con el objetivo de entrar a los playoffs
Mas dólares, de menos manos y se exporta más cantidad, pero no mejor
Viento externo y debilidad interna: crece la presión cambiaria en Argentina
IA para pymes: cómo usarla bien y por qué conviene empezar ya
El “Súper Niño”: el fenómeno climático que podría cambiar el panorama del campo bonaerense
El endeudamiento de las familias se agrava: la mora, en nivel récord
Karina Milei alineó a la tropa y se mostró con posibles candidatos
“Los populismos promueven la idea de que los periodistas son corruptos”
Fernando Mengui: una vida dedicada al arte de la observación
Chernobyl, 40 años después: la herida invisible que aún respira
De Chernobyl a la invasión rusa, las “dos guerras” de Nicolái
Chernobyl: qué se ve en la ciudad de la tragedia, luego de 40 años
Evacúan a Trump tras un tiroteo en una cena y detienen al atacante
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Una tarde que parecía rutinaria terminó en segundos convertida en una escena de miedo, tensión y desesperación en el corazón de Los Hornos. Eran cerca de las 16 horas cuando dos delincuentes irrumpieron en un local de ropa deportiva ubicado en 62 y 137, desatando un violento asalto que dejó a empleados y clientes paralizados por el pánico.
El comercio, conocido en la zona y con movimiento constante, estaba lleno. Había personas recorriendo el local, probándose prendas, haciendo consultas. Nadie imaginaba lo que estaba por pasar. Todo comenzó de manera casi imperceptible: dos hombres ingresaron simulando ser clientes. Uno vestía un conjunto gris; el otro, una campera oscura. Ambos llevaban gorras negras que no se quitaron pese al pedido insistente del personal.
Ese detalle, que en otro contexto podría haber pasado desapercibido, fue la antesala de lo peor.
Mientras uno de ellos recorría el local, observando productos, el otro se quedó cerca de la puerta, como marcando el terreno. La tensión empezó a sentirse en el ambiente. Y en cuestión de segundos, la escena se quebró: el hombre que estaba junto al ingreso se acercó a un empleado y, sin mediar palabras, sacó de entre sus ropas un arma de fuego. Era una pistola negra, tipo 9 milímetros.
El tiempo pareció detenerse. El arma, exhibida a centímetros del cuerpo, desató el caos. Hubo gritos, desconcierto, miradas cruzadas entre clientes que no entendían qué hacer. En medio de ese clima, el empleado reaccionó e intentó resistirse, iniciándose un forcejeo cargado de tensión. Pero la situación ya estaba fuera de control.
En ese instante, el cómplice intervino. Siguiendo indicaciones del hombre armado, fue directo a la caja registradora. Sin dudarlo, tomó todo el dinero en efectivo y lo guardó rápidamente, mientras en el local reinaba el miedo.
LE PUEDE INTERESAR
Un edificio paralizado en la mira de la Justicia
LE PUEDE INTERESAR
Impactante vuelco en City Bell tras un choque
El robo se concretó en cuestión de segundos. Con el botín en mano, ambos delincuentes escaparon a pie por calle 62 en dirección a 136, perdiéndose entre las calles del barrio.
El alivio por el final del asalto no borró el impacto de lo vivido. Afuera, un vecino que presenció la huida advirtió un detalle inquietante: a uno de los ladrones se le había caído un cuchillo durante la fuga. El arma blanca quedó tirada en la vereda, como un rastro más del violento episodio.
Ya más tranquilos, los trabajadores del local comenzaron a reconstruir lo ocurrido. Comerciantes de la zona aportaron información clave: una imagen que circulaba en redes permitió identificar a uno de los sospechosos, conocido en el barrio por hechos similares. Los buscan.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí