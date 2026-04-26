Irrumpieron armados y sembraron pánico en un comercio de Los Hornos

Una tarde que parecía rutinaria terminó en segundos convertida en una escena de miedo, tensión y desesperación en el corazón de Los Hornos. Eran cerca de las 16 horas cuando dos delincuentes irrumpieron en un local de ropa deportiva ubicado en 62 y 137, desatando un violento asalto que dejó a empleados y clientes paralizados por el pánico.

El comercio, conocido en la zona y con movimiento constante, estaba lleno. Había personas recorriendo el local, probándose prendas, haciendo consultas. Nadie imaginaba lo que estaba por pasar. Todo comenzó de manera casi imperceptible: dos hombres ingresaron simulando ser clientes. Uno vestía un conjunto gris; el otro, una campera oscura. Ambos llevaban gorras negras que no se quitaron pese al pedido insistente del personal.

Ese detalle, que en otro contexto podría haber pasado desapercibido, fue la antesala de lo peor.

Mientras uno de ellos recorría el local, observando productos, el otro se quedó cerca de la puerta, como marcando el terreno. La tensión empezó a sentirse en el ambiente. Y en cuestión de segundos, la escena se quebró: el hombre que estaba junto al ingreso se acercó a un empleado y, sin mediar palabras, sacó de entre sus ropas un arma de fuego. Era una pistola negra, tipo 9 milímetros.

El tiempo pareció detenerse. El arma, exhibida a centímetros del cuerpo, desató el caos. Hubo gritos, desconcierto, miradas cruzadas entre clientes que no entendían qué hacer. En medio de ese clima, el empleado reaccionó e intentó resistirse, iniciándose un forcejeo cargado de tensión. Pero la situación ya estaba fuera de control.

En ese instante, el cómplice intervino. Siguiendo indicaciones del hombre armado, fue directo a la caja registradora. Sin dudarlo, tomó todo el dinero en efectivo y lo guardó rápidamente, mientras en el local reinaba el miedo.

El robo se concretó en cuestión de segundos. Con el botín en mano, ambos delincuentes escaparon a pie por calle 62 en dirección a 136, perdiéndose entre las calles del barrio.

El alivio por el final del asalto no borró el impacto de lo vivido. Afuera, un vecino que presenció la huida advirtió un detalle inquietante: a uno de los ladrones se le había caído un cuchillo durante la fuga. El arma blanca quedó tirada en la vereda, como un rastro más del violento episodio.

Ya más tranquilos, los trabajadores del local comenzaron a reconstruir lo ocurrido. Comerciantes de la zona aportaron información clave: una imagen que circulaba en redes permitió identificar a uno de los sospechosos, conocido en el barrio por hechos similares. Los buscan.