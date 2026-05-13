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Política y Economía

Cruce entre Patricia Bullrich y Jorge Macri sobre el estado de los subtes: "Nos pasaron por arriba"

Cruce entre Patricia Bullrich y Jorge Macri sobre el estado de los subtes: "Nos pasaron por arriba"
13 de Mayo de 2026 | 16:09

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Un cruce entre la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se gestó en medio de las acusaciones por enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A través de un video en redes, la legisladora denunció el estado actual del subte porteño, y Macri le respondió de forma contundente.

En su reciente visita a Santiago de Chile, la exministra de Seguridad destacó la presencia de los subtes de la capital chilena, y aseguró que "nos pasaron por arriba". Al margen, recordó que Buenos Aires fue el primer subte de América Latina, fundándose en 1915, y que, sin embargo, hoy lo superaron otras ciudades.

Bullrich destacó "el nivel de inversión" que representan la cantidad de kilómetros construidos en el metro chileno, junto con la cantidad de estaciones, dos aristas que superan al subte porteño. "Acá seguimos discutiendo parches", criticó. 

Luego, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, dijo hoy que los subtes porteños volvieron a ser prioridad en su gestión en respuesta a la titular del bloque libertario en el Senado.

“Hola, senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!”, manifestó el mandatario desde sus redes sociales.

Asimismo, informó que ya licitaron la Línea F y remarcó que es la primera que se crea en 25 años. También, confirmó la compra de 50 coches “todos OKM” destinados a las líneas A y C y 174 coches “para renovar toda la Línea B”: “No hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos”, le recordó a Bullrich.

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Por otra parte, señaló que la Ciudad “fue una de las primeras del mundo en incorporar el multipago” en el subte y que, dicho sistema, les permitió a los porteños “no ser más rehén” de la tarjeta SUBE para poder abonar el pasaje “como quieran”.

Para finalizar, aseguró que el estado en el que estaban las escaleras mecánicas cuando empezó su gestión como jefe de Gobierno eran “una vergüenza”: “Algunas con más de 70 años de antigüedad y ya avanzamos con la licitación para renovar 77”, agregó. “El diagnóstico era claro: había mucho por hacer. Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad”, concluyó Macri.

 

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