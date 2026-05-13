Imputaron al hermano platense de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Imputaron al hermano platense de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
VIDEO Y FOTOS | Incendio en Villa Elvira arrasó con dos casas y dejó daños totales
Nuevo conflicto entre la Agremiación Médica y el IOMA: tras la amenaza de paro, la obra social le puso fecha al pago de la deuda
Fuerte accidente frente al Ministerio de Seguridad: hay dos heridos
Crece la angustia por Dylan, el joven desaparecido en Ensenada: su mamá denunció llamados extorsivos
Una egresada de la UNLP fue reconocida por la Corte Suprema entre los mejores promedios de abogacía del país
Un cargador de celular provocó un incendio en Tolosa: hay dos heridos
Realizaron “abrazo simbólico” a la sede de PAMI La Plata por salarios y prestaciones
La Plata: chocaron una ambulancia y una camioneta en Ruta 36
Tras la masiva marcha universitaria, el Gobierno se mantiene firme, dice que la Ley "nació muerta" y espera que resuelva la Corte
Cruce entre Bullrich y Jorge Macri sobre el estado de los subtes: "Nos pasaron por arriba"
Se fue hace 15 años de La Plata y puso un supermercado bien Pincha a metros de la Cordillera
Macri no quiere pero De Andreis dice que tiene que ser candidato a presidente en 2027
El carnicero de Tolosa que duerme en su comercio para evitar robos: "Si no lo hago, puedo encontrar todo destrozado"
La peligrosa bacteria que ataca a adultos mayores internados y preocupa en el mundo: ya prueban una vacuna
Reclamo en un barrio de La Plata por calles repletas de barro, agua y baches
Entre la demora y la prisa: una lectura de los desequilibrios argentinos
Por la gran convocatoria, Leiva Joyas extiende su tour de tasaciones en La Plata
Las nuevas reglas que se implementarán para el Mundial 2026: no perder tiempo, más rojas y VAR
El dueño de la casa que alquiló Adorni declaró ante la Justicia: le pagó US$15.400 cash en efectivo
Habilitan la caza controlada del jabalí a pocas horas de La Plata para preservar al "venado de las pampas"
Sigue el concurso mundialista de EL DIA: ¿cómo participar para ganar el álbum y figuritas?
Tren Roca a La Plata: se normaliza el servicio tras un accidente en Wilde
Jorge Rial hizo explotar las redes con una denuncia contra Adorni: anticipó un nuevo escándalo que golpea a Milei
Trump llegó a China para conversaciones sobre Irán, comercio y ventas de armas a Taiwán
Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas
Un chico de 14 años baleado en La Plata: contó una historia pero no le creyeron
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
EEUU: cierra Alligator Alcatraz, el controvertido centro de detención para migrantes de Florida
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un cruce entre la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, se gestó en medio de las acusaciones por enriquecimiento ilícito al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. A través de un video en redes, la legisladora denunció el estado actual del subte porteño, y Macri le respondió de forma contundente.
En su reciente visita a Santiago de Chile, la exministra de Seguridad destacó la presencia de los subtes de la capital chilena, y aseguró que "nos pasaron por arriba". Al margen, recordó que Buenos Aires fue el primer subte de América Latina, fundándose en 1915, y que, sin embargo, hoy lo superaron otras ciudades.
Bullrich destacó "el nivel de inversión" que representan la cantidad de kilómetros construidos en el metro chileno, junto con la cantidad de estaciones, dos aristas que superan al subte porteño. "Acá seguimos discutiendo parches", criticó.
Luego, el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, dijo hoy que los subtes porteños volvieron a ser prioridad en su gestión en respuesta a la titular del bloque libertario en el Senado.
“Hola, senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!”, manifestó el mandatario desde sus redes sociales.
Asimismo, informó que ya licitaron la Línea F y remarcó que es la primera que se crea en 25 años. También, confirmó la compra de 50 coches “todos OKM” destinados a las líneas A y C y 174 coches “para renovar toda la Línea B”: “No hace falta ni que te diga en qué estado la recibimos”, le recordó a Bullrich.
LE PUEDE INTERESAR
Imputaron al hermano platense de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
LE PUEDE INTERESAR
Milei aseguró que los rectores de universidades “cobran 4 veces más” que él
Por otra parte, señaló que la Ciudad “fue una de las primeras del mundo en incorporar el multipago” en el subte y que, dicho sistema, les permitió a los porteños “no ser más rehén” de la tarjeta SUBE para poder abonar el pasaje “como quieran”.
Para finalizar, aseguró que el estado en el que estaban las escaleras mecánicas cuando empezó su gestión como jefe de Gobierno eran “una vergüenza”: “Algunas con más de 70 años de antigüedad y ya avanzamos con la licitación para renovar 77”, agregó. “El diagnóstico era claro: había mucho por hacer. Falta, sí. Pero si hay algo que te puedo asegurar es que para nosotros el subte volvió a ser una prioridad”, concluyó Macri.
Hola Senadora, no podemos estar más de acuerdo con el diagnóstico. Durante muchos años el Subte quedó relegado mientras otras capitales de la región avanzaban. Por eso nosotros diagnosticamos y hacemos!— Jorge Macri (@jorgemacri) May 13, 2026
- Ya licitamos la Línea F, la primera en 25 años.
- Ya compramos 174… https://t.co/VLQvdVvcUt
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí