La Plata: chocaron una ambulancia y una camioneta en Ruta 36

Un accidente de tránsito se registró este miércoles en la intersección de Ruta 36 y calle 460, en la localidad platense de Abasto, donde colisionaron una ambulancia privada y una camioneta.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a una ambulancia de la empresa Swiss Medical -una Mercedes Benz Sprinter- y una camioneta Ford F-100. Por causas que se intentan establecer, ambos vehículos impactaron en esa zona de circulación.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Personal del SAME acudió al lugar y constató que ninguno de los conductores necesitaba asistencia médica ni traslado.

De acuerdo al parte oficial, la ambulancia no transportaba pacientes al momento del choque y, debido a que no hubo lesionados, no se iniciaron actuaciones judiciales. Tras las tareas de rigor, ambos rodados fueron retirados de la traza para normalizar el tránsito.