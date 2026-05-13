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Policiales

La Plata: chocaron una ambulancia y una camioneta en Ruta 36

La Plata: chocaron una ambulancia y una camioneta en Ruta 36
13 de Mayo de 2026 | 14:32

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Un accidente de tránsito se registró este miércoles en la intersección de Ruta 36 y calle 460, en la localidad platense de Abasto, donde colisionaron una ambulancia privada y una camioneta.

Según informaron fuentes policiales, el siniestro involucró a una ambulancia de la empresa Swiss Medical -una Mercedes Benz Sprinter- y una camioneta Ford F-100. Por causas que se intentan establecer, ambos vehículos impactaron en esa zona de circulación.

Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Personal del SAME acudió al lugar y constató que ninguno de los conductores necesitaba asistencia médica ni traslado.

De acuerdo al parte oficial, la ambulancia no transportaba pacientes al momento del choque y, debido a que no hubo lesionados, no se iniciaron actuaciones judiciales. Tras las tareas de rigor, ambos rodados fueron retirados de la traza para normalizar el tránsito.

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