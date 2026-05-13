Las nuevas reglas que se implementarán para el Mundial 2026: no perder tiempo, más chances de rojas y VAR

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La FIFA y la IFAB buscan un fútbol con más tiempo efectivo, menos demoras y mayor control disciplinario, en un torneo que promete convertirse en el más extenso y tecnológico de la historia.
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La próxima Copa del Mundo organizada por la FIFA y regulada por la IFAB llegará con una batería de cambios reglamentarios que modificarán el desarrollo de los partidos. El objetivo central será reducir las pérdidas de tiempo, agilizar el juego, endurecer las sanciones disciplinarias y darle más transparencia al VAR.
Entre las novedades más importantes aparecen las pausas obligatorias, nuevas restricciones para los arqueros, cambios más veloces, sanciones por protestas y un mayor alcance para el VAR. Varias de estas medidas ya comenzaron a probarse en diferentes competencias internacionales y quedarán oficialmente incorporadas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.
Uno de los cambios que más impacto tendrá será la implementación de pausas obligatorias durante cada tiempo. La FIFA confirmó interrupciones programadas alrededor del minuto 22 de cada etapa, con una duración cercana a los tres minutos. En principio, la medida apunta a la hidratación y a disminuir el desgaste físico de los futbolistas, aunque también abrirá nuevas ventanas comerciales para las transmisiones televisivas.
La intención de los organismos también es terminar con las maniobras para hacer tiempo. Por eso habrá un control mucho más estricto sobre los arqueros: si retienen la pelota durante más de ocho segundos, el árbitro sancionará saque de esquina para el rival. Hasta ahora la regla contemplaba un tiro libre indirecto tras seis segundos, aunque rara vez se aplicaba. Con la nueva normativa, el juez hará una cuenta regresiva visible con la mano durante los últimos cinco segundos.
También habrá cambios más rápidos. Los futbolistas sustituidos deberán abandonar el campo en apenas diez segundos y por la zona más cercana en la que se encuentren. Si el jugador demora la salida, su equipo podrá quedar temporalmente con un hombre menos durante un minuto. La FIFA considera que una gran parte del tiempo perdido en los encuentros se produce durante las modificaciones.
Otra modificación importante estará relacionada con las lesiones. Cuando un futbolista reciba atención médica dentro del campo deberá salir y esperar un minuto antes de volver a ingresar. La única excepción será en casos donde la lesión haya sido producto de una infracción castigada con tarjeta. El objetivo es evitar interrupciones constantes y simulaciones para frenar el ritmo del juego.
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El VAR también tendrá nuevas funciones. A partir del Mundial 2026 podrá intervenir en jugadas vinculadas a segundas tarjetas amarillas y en decisiones erróneas sobre tiros de esquina. Además, las competiciones tendrán la posibilidad de que el árbitro explique públicamente sus decisiones luego de una revisión, tal como ocurre en otros deportes.
En el plano disciplinario, la IFAB avanzará con medidas más severas contra las protestas. Solo el capitán podrá acercarse al árbitro para dialogar sobre una decisión. Cualquier otro futbolista que rodee o increpe al juez podrá ser amonestado. La intención es reducir los tumultos y mejorar la relación entre árbitros y jugadores.
Además, la FIFA confirmó sanciones para quienes abandonen el campo en señal de protesta o utilicen gestos destinados a ocultar conversaciones, como taparse la boca durante discusiones con rivales o árbitros. Según explicó el organismo, esas conductas dificultan detectar posibles insultos, provocaciones o expresiones discriminatorias.
Las conductas discriminatorias también estarán bajo una vigilancia más estricta. La FIFA pretende endurecer el control sobre insultos racistas, xenófobos o provocaciones dentro del terreno de juego, en una política que se profundizó en los últimos años tras distintos episodios registrados en competiciones internacionales.
Otra novedad estará relacionada con la acumulación de tarjetas amarillas. Debido al nuevo formato ampliado del Mundial, las amonestaciones se limpiarán tras la fase de grupos y nuevamente después de los cuartos de final, buscando evitar que figuras importantes se pierdan instancias decisivas por acumulación.
El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y también marcará un cambio profundo en la forma de arbitrar y controlar los partidos.
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