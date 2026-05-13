Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante y el pozo sube a $2.000.000: mañana sale la nueva tarjeta

Deportes

Las nuevas reglas que se implementarán para el Mundial 2026: no perder tiempo, más chances de rojas y VAR

La FIFA y la IFAB buscan un fútbol con más tiempo efectivo, menos demoras y mayor control disciplinario, en un torneo que promete convertirse en el más extenso y tecnológico de la historia.

Las nuevas reglas que se implementarán para el Mundial 2026: no perder tiempo, más chances de rojas y VAR
13 de Mayo de 2026 | 09:10

Escuchar esta nota

La próxima Copa del Mundo organizada por la FIFA y regulada por la IFAB llegará con una batería de cambios reglamentarios que modificarán el desarrollo de los partidos. El objetivo central será reducir las pérdidas de tiempo, agilizar el juego, endurecer las sanciones disciplinarias y darle más transparencia al VAR.

Entre las novedades más importantes aparecen las pausas obligatorias, nuevas restricciones para los arqueros, cambios más veloces, sanciones por protestas y un mayor alcance para el VAR. Varias de estas medidas ya comenzaron a probarse en diferentes competencias internacionales y quedarán oficialmente incorporadas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. 

Uno de los cambios que más impacto tendrá será la implementación de pausas obligatorias durante cada tiempo. La FIFA confirmó interrupciones programadas alrededor del minuto 22 de cada etapa, con una duración cercana a los tres minutos. En principio, la medida apunta a la hidratación y a disminuir el desgaste físico de los futbolistas, aunque también abrirá nuevas ventanas comerciales para las transmisiones televisivas.

La intención de los organismos también es terminar con las maniobras para hacer tiempo. Por eso habrá un control mucho más estricto sobre los arqueros: si retienen la pelota durante más de ocho segundos, el árbitro sancionará saque de esquina para el rival. Hasta ahora la regla contemplaba un tiro libre indirecto tras seis segundos, aunque rara vez se aplicaba. Con la nueva normativa, el juez hará una cuenta regresiva visible con la mano durante los últimos cinco segundos. 

También habrá cambios más rápidos. Los futbolistas sustituidos deberán abandonar el campo en apenas diez segundos y por la zona más cercana en la que se encuentren. Si el jugador demora la salida, su equipo podrá quedar temporalmente con un hombre menos durante un minuto. La FIFA considera que una gran parte del tiempo perdido en los encuentros se produce durante las modificaciones. 

Otra modificación importante estará relacionada con las lesiones. Cuando un futbolista reciba atención médica dentro del campo deberá salir y esperar un minuto antes de volver a ingresar. La única excepción será en casos donde la lesión haya sido producto de una infracción castigada con tarjeta. El objetivo es evitar interrupciones constantes y simulaciones para frenar el ritmo del juego.

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia busca dar otro gran golpe ante River: formaciones, hora y TV

LE PUEDE INTERESAR

Gimnasia, River y una historia con cruces inolvidables y partidazos

El VAR también tendrá nuevas funciones. A partir del Mundial 2026 podrá intervenir en jugadas vinculadas a segundas tarjetas amarillas y en decisiones erróneas sobre tiros de esquina. Además, las competiciones tendrán la posibilidad de que el árbitro explique públicamente sus decisiones luego de una revisión, tal como ocurre en otros deportes.

En el plano disciplinario, la IFAB avanzará con medidas más severas contra las protestas. Solo el capitán podrá acercarse al árbitro para dialogar sobre una decisión. Cualquier otro futbolista que rodee o increpe al juez podrá ser amonestado. La intención es reducir los tumultos y mejorar la relación entre árbitros y jugadores.

Además, la FIFA confirmó sanciones para quienes abandonen el campo en señal de protesta o utilicen gestos destinados a ocultar conversaciones, como taparse la boca durante discusiones con rivales o árbitros. Según explicó el organismo, esas conductas dificultan detectar posibles insultos, provocaciones o expresiones discriminatorias.

Las conductas discriminatorias también estarán bajo una vigilancia más estricta. La FIFA pretende endurecer el control sobre insultos racistas, xenófobos o provocaciones dentro del terreno de juego, en una política que se profundizó en los últimos años tras distintos episodios registrados en competiciones internacionales.

Otra novedad estará relacionada con la acumulación de tarjetas amarillas. Debido al nuevo formato ampliado del Mundial, las amonestaciones se limpiarán tras la fase de grupos y nuevamente después de los cuartos de final, buscando evitar que figuras importantes se pierdan instancias decisivas por acumulación.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y también marcará un cambio profundo en la forma de arbitrar y controlar los partidos.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Sigue el concurso mundialista de EL DIA: ¿cómo participar para ganar el álbum y figuritas?

Scaloni pateó el tablero con la prelista de 55 jugadores para el Mundial: sorpresas, ausencias y más

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf – Programas y Resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
+ Leidas

Jorge Rial hizo explotar las redes con una denuncia contra Adorni: anticipó un nuevo escándalo que golpea a Milei

Gimnasia busca dar otro gran golpe ante River: formaciones, hora y TV

Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas

Llegan a La Plata las armas para la guardia urbana: cómo son, qué efectos causan y la polémica por su uso

¿Qué necesita Estudiantes para clasificarse a Octavos de la Copa Libertadores 2026?

Tenencia responsable de mascotas: las normas de La Plata que muchos dueños desconocen

AySA cortará el agua toda la semana y estos son los barrios afectados

Gimnasia, River y una historia con cruces inolvidables y partidazos
Últimas noticias de Deportes

Gimnasia busca dar otro gran golpe ante River: formaciones, hora y TV

Gimnasia, River y una historia con cruces inolvidables y partidazos

Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria

La Reserva derrotó 2-0 a Banfield y se ilusiona con pelear por los playoffs
Espectáculos
Gran Hermano: se define la placa planta, quién se va de la casa según las encuestas en redes
Sofía “La Reini” Gonet vuelve a Telefe y formará parte de Popstars
Leandro Paredes habría generado malestar entre las parejas de algunos jugadores de la Selección
Picante saludo de Lilita Carrió a Fernando Bravo, ardieron las redes
Agustín Bernasconi habló de las versiones que lo vinculaban con Wanda Nara: qué dijo
Policiales
Un chico de 14 años baleado en La Plata: contó una historia pero no le creyeron
Caos y demoras en el Tren Roca: servicio limitado entre La Plata y Quilmes por un accidente
El carnicero de Tolosa que duerme en su comercio para evitar robos: "Si no lo hago, puedo encontrar todo destrozado"
VIDEO. Dramático episodio en Santa Fe: un hombre cayó desde un cuarto piso tras discutir con su pareja
Incendio en la fábrica Nueva Vicentin: más de 10 dotaciones de bomberos para controlar el fuego
La Ciudad
Trabajadores y jubilados realizarán un “abrazo simbólico” en la sede de PAMI La Plata
VIDEO. Impactante caída de una luminaria pública arriba de un auto en Villa Elisa: de milagro no fue tragedia
Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas
Preocupación vecinal en La Plata: un auto quemado y abandonado bloquea la calle 610
Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy miércoles 13 de mayo 2026
Política y Economía
Sergio Uñac confirmó su precandidatura presidencial por el PJ: qué dijo sobre Cristina
Tras la masiva marcha universitaria, el Gobierno se mantiene firme, dice que la Ley "nació muerta" y espera que resuelva la Corte
¿Se cae la denuncia de Milei contra periodistas? El fiscal Pollicita solicitó el cierre de la causa
SUTEBA elige al sucesor de Roberto Baradel, el histórico sindicalista que deja el cargo tras 22 años
Jorge Rial hizo explotar las redes con una denuncia contra Adorni: anticipó un nuevo escándalo que golpea a Milei

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla