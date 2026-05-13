Tras la masiva marcha universitaria, el Gobierno se mantiene firme, dice que la Ley "nació muerta" y espera que resuelva la Corte
Tras la masiva marcha universitaria, el Gobierno se mantiene firme, dice que la Ley "nació muerta" y espera que resuelva la Corte
Realizan “abrazo simbólico” a la sede de PAMI La Plata por salarios y prestaciones
El carnicero de Tolosa que duerme en su comercio para evitar robos: "Si no lo hago, puedo encontrar todo destrozado"
Se fue hace 15 años de La Plata y puso un supermercado bien Pincha a metros de la Cordillera
Macri no quiere pero De Andreis dice que tiene que ser candidato a presidente en 2027
"Es remar en dulce de leche": hartazgo vecinal en La Plata por calles repletas de barro, agua y baches
Entre la demora y la prisa: una lectura de los desequilibrios argentinos
La peligrosa bacteria que ataca a adultos mayores internados y preocupa en el mundo: ya prueban una vacuna
Por la gran convocatoria, Leiva Joyas extiende su tour de tasaciones en La Plata
Las nuevas reglas que se implementarán para el Mundial 2026: no perder tiempo, más rojas y VAR
Caos y demoras en el Tren Roca: servicio limitado entre La Plata y Quilmes por un accidente
Habilitan la caza controlada del jabalí a pocas horas de La Plata para preservar al "venado de las pampas"
Sigue el concurso mundialista de EL DIA: ¿cómo participar para ganar el álbum y figuritas?
Trump llegó a China para conversaciones sobre Irán, comercio y ventas de armas a Taiwán
Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas
Un chico de 14 años baleado en La Plata: contó una historia pero no le creyeron
Personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Picante saludo de Lilita Carrió a Fernando Bravo, ardieron las redes
Leandro Paredes habría generado malestar entre las parejas de algunos jugadores de la Selección
Cuánto rinden hoy los ahorros en las billeteras virtuales: las tasas, una por una
Alak y el embajador de la Unión Europea impulsan una agenda de innovación para La Plata
Cumplía labores en un geriátrico de City Bell y se llevó la peor sorpresa
VIDEO. Dramático episodio en Santa Fe: un hombre cayó desde un cuarto piso tras discutir con su pareja
Nosotros jugamos el Mundial: sumá tu marca a la cobertura especial de EL DIA
1233 pasajeros y 500 tripulantes de un crucero confinados por brote de gastroenteritis: una muerte confirmada
Extorsión sexual en línea: la grave denuncia de una joven de Berisso
VIDEO. Impactante caída de una luminaria pública arriba de un auto en Villa Elisa: de milagro no fue tragedia
SUTEBA elige al sucesor de Roberto Baradel, el histórico sindicalista que deja el cargo tras 22 años
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Momentos de tensión y desesperación se vivieron este miércoles a la tarde en Villa Elvira, luego de que un incendio consumiera gran parte de una vivienda ubicada en la zona de 92 entre 118 y 119.
El hecho ocurrió durante las últimas horas y generó preocupación entre los vecinos, que rápidamente alertaron a los servicios de emergencia al observar una intensa columna de humo y llamas saliendo desde la casa.
Hasta el lugar acudieron los bomberos del cuartel de Villa Elvira, quienes trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas. Las tareas demandaron varios minutos debido a la magnitud del incendio.
"Por el momento no hay víctimas, ni heridos", expresaron las fuentes policiales en exclusiva a EL DÍA.
Por el momento no trascendieron las causas que originaron el siniestro, aunque los daños materiales fueron totales y la familia afectada perdió todas sus pertenencias.
En las próximas horas se iniciará una campaña solidaria para reunir donaciones y colaborar con la familia damnificada, que quedó prácticamente con lo puesto tras el devastador incendio.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí