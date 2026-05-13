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Policiales

VIDEO. Desesperación en Villa Elvira por un feroz incendio en una vivienda

13 de Mayo de 2026 | 13:53

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Momentos de tensión y desesperación se vivieron este miércoles a la tarde en Villa Elvira, luego de que un incendio consumiera gran parte de una vivienda ubicada en la zona de 92 entre 118 y 119.

El hecho ocurrió durante las últimas horas y generó preocupación entre los vecinos, que rápidamente alertaron a los servicios de emergencia al observar una intensa columna de humo y llamas saliendo desde la casa.

Hasta el lugar acudieron los bomberos del cuartel de Villa Elvira, quienes trabajaron intensamente para controlar el fuego y evitar que las llamas se propagaran a viviendas linderas. Las tareas demandaron varios minutos debido a la magnitud del incendio.

"Por el momento no hay víctimas, ni heridos", expresaron las fuentes policiales en exclusiva a EL DÍA.

Por el momento no trascendieron las causas que originaron el siniestro, aunque los daños materiales fueron totales y la familia afectada perdió todas sus pertenencias.

En las próximas horas se iniciará una campaña solidaria para reunir donaciones y colaborar con la familia damnificada, que quedó prácticamente con lo puesto tras el devastador incendio.

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