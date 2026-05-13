Caos y demoras en el Tren Roca: servicio limitado entre La Plata y Quilmes tras atropellar a una persona

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Miles de usuarios del Tren Roca tienen complicaciones este miércoles por la mañana debido a un grave incidente ocurrido en la zona de Wilde, partido de Quilmes, donde una formación atropelló a una persona y obligó a reducir el recorrido habitual del servicio.
Según informaron desde Trenes Argentinos, las formaciones que unen La Plata con Constitución comenzaron a circular de manera limitada entre Quilmes y la capital bonaerense, generando importantes demoras y cancelaciones para los pasajeros que intentaban viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires.
El hecho ocurrió a las 9:43 AM y, de acuerdo a las versiones oficiales, la persona embestida fue asistida por personal médico y trasladada a un centro de salud. Mientras tanto, las autoridades ferroviarias trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y normalizar el servicio.
La situación provocó largas esperas y malestar en distintas estaciones del sur del conurbano y La Plata, donde muchos pasajeros se encontraron con servicios reducidos o demorados.
Con el correr de las horas, desde la empresa ferroviaria informaron que el recorrido comenzó a restablecerse paulatinamente, aunque continuaban registrándose retrasos debido al operativo desplegado tras el accidente.
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