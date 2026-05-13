Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante y el pozo sube a $2.000.000: mañana sale la nueva tarjeta

Policiales

Caos y demoras en el Tren Roca: servicio limitado entre La Plata y Quilmes tras atropellar a una persona

Caos y demoras en el Tren Roca: servicio limitado entre La Plata y Quilmes tras atropellar a una persona
13 de Mayo de 2026 | 10:14

Escuchar esta nota

Miles de usuarios del Tren Roca tienen complicaciones este miércoles por la mañana debido a un grave incidente ocurrido en la zona de Wilde, partido de Quilmes, donde una formación atropelló a una persona y obligó a reducir el recorrido habitual del servicio.

Según informaron desde Trenes Argentinos, las formaciones que unen La Plata con Constitución comenzaron a circular de manera limitada entre Quilmes y la capital bonaerense, generando importantes demoras y cancelaciones para los pasajeros que intentaban viajar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

El hecho ocurrió a las 9:43 AM y, de acuerdo a las versiones oficiales, la persona embestida fue asistida por personal médico y trasladada a un centro de salud. Mientras tanto, las autoridades ferroviarias trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes y normalizar el servicio.

La situación provocó largas esperas y malestar en distintas estaciones del sur del conurbano y La Plata, donde muchos pasajeros se encontraron con servicios reducidos o demorados.

Con el correr de las horas, desde la empresa ferroviaria informaron que el recorrido comenzó a restablecerse paulatinamente, aunque continuaban registrándose retrasos debido al operativo desplegado tras el accidente.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
+ Leidas

Jorge Rial hizo explotar las redes con una denuncia contra Adorni: anticipó un nuevo escándalo que golpea a Milei

Gimnasia busca dar otro gran golpe ante River: formaciones, hora y TV

Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas

Llegan a La Plata las armas para la guardia urbana: cómo son, qué efectos causan y la polémica por su uso

¿Qué necesita Estudiantes para clasificarse a Octavos de la Copa Libertadores 2026?

Tenencia responsable de mascotas: las normas de La Plata que muchos dueños desconocen

AySA cortará el agua toda la semana y estos son los barrios afectados

Gimnasia, River y una historia con cruces inolvidables y partidazos
Últimas noticias de Policiales

Dramática situación en sede del PAMI en La Plata, en la previa al "abrazo simbólico"

Un chico de 14 años baleado en La Plata: contó una historia pero no le creyeron

El carnicero de Tolosa que duerme en su comercio para evitar robos: "Si no lo hago, puedo encontrar todo destrozado"

VIDEO. Dramático episodio en Santa Fe: un hombre cayó desde un cuarto piso tras discutir con su pareja
Información General
Habilitan la caza controlada del jabalí a pocas horas de La Plata para preservar al "venado de las pampas"
La peligrosa bacteria que ataca a adultos mayores internados y preocupa en el mundo: ya prueban una vacuna
El proyecto de estudiantes argentinos que busca romper la barrera del sonido con un cohete supersónico
Medicina Artificial: una IA de Google busca asistir a los médicos ¿o reemplazarlos?
Crean un registro de instructores para motos
La Ciudad
Dramática situación en sede del PAMI en La Plata, en la previa al "abrazo simbólico"
Trabajadores y jubilados realizarán un “abrazo simbólico” en la sede de PAMI La Plata
VIDEO. Impactante caída de una luminaria pública arriba de un auto en Villa Elisa: de milagro no fue tragedia
Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas
Preocupación vecinal en La Plata: un auto quemado y abandonado bloquea la calle 610
Espectáculos
Gran Hermano: se define la placa planta, quién se va de la casa según las encuestas en redes
Sofía “La Reini” Gonet vuelve a Telefe y formará parte de Popstars
Leandro Paredes habría generado malestar entre las parejas de algunos jugadores de la Selección
Picante saludo de Lilita Carrió a Fernando Bravo, ardieron las redes
Agustín Bernasconi habló de las versiones que lo vinculaban con Wanda Nara: qué dijo
Deportes
Talleres no le renovó a Tévez y ya no es más el DT: tercer club en el que no dura ni un año
Las nuevas reglas que se implementarán para el Mundial 2026: no perder tiempo, más rojas y VAR
Gimnasia busca dar otro gran golpe ante River: formaciones, hora y TV
Gimnasia, River y una historia con cruces inolvidables y partidazos
Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla