El dueño de la casa que alquiló Manuel Adorni declaró ante la Justicia: aseguró que le pagó US$15.400 cash en efectivo

El propietario de la vivienda que ocupó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el country Indio Cuá declaró ante la Justicia federal y aseguró que el funcionario abonó un total de 15.400 dólares en efectivo por el alquiler del inmueble, mientras se realizaban remodelaciones en una propiedad adquirida dentro del mismo barrio cerrado.

La declaración fue realizada ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. El testigo, identificado como José Luis Rodríguez, explicó que el contrato original fue pactado por un año y contempló pagos en dólares estadounidenses entregados en mano.

Según relató, el acuerdo comenzó a negociarse en octubre de 2023 —cuando Adorni aún no era funcionario nacional— para cubrir inicialmente enero y febrero de 2024. Posteriormente, el alquiler se extendió hasta completar un año por un total de 13.000 dólares, suma que, de acuerdo a su testimonio, fue abonada en efectivo.

Rodríguez agregó que, una vez vencido el contrato, el entonces vocero presidencial le manifestó que las obras en su vivienda aún no estaban terminadas. Por ello, indicó, realizaron un acuerdo verbal para extender la estadía durante tres meses más, a razón de 800 dólares mensuales, lo que elevó el monto total a 15.400 dólares.

La fiscalía busca determinar si los movimientos de dinero, gastos y adquisiciones atribuidos a Adorni guardan relación con sus ingresos declarados y con la información presentada ante la Oficina Anticorrupción. En ese marco, también se investigan pagos vinculados a remodelaciones en una propiedad del country Indio Cuá, que según el contratista habrían alcanzado unos 245.000 dólares, presuntamente abonados en efectivo y sin facturación respaldatoria.

Además, el expediente incorpora gastos relacionados con muebles para un departamento en Caballito, valuados en unos 10.000 dólares, también bajo análisis judicial. La investigación apunta a reconstruir la trazabilidad del dinero utilizado por el funcionario y su esposa, Bettina Angeletti, incluyendo movimientos financieros, operaciones con criptomonedas y el eventual respaldo documental de las divisas utilizadas.