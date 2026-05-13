Crece la angustia por Dylan Nahuel Carballeda, el joven desaparecido en Ensenada: su mamá denunció llamados extorsivos

La Policía de la Provincia de Buenos Aires busca a Dylan Nahuel Carballeda, un adolescente de 16 años de Ensenada que fue visto por última vez este lunes 11 de mayo.

Al momento de desaparecer vestía jogging gris Jordan, campera azul, campera negra, zapatillas blancas y una mochila verde, según informaron sus familiares.

Su familia realizó la denuncia y, según le informaron a partir del rastreo de los movimientos de la tarjeta SUBE, el joven tomó un micro de la línea 275 frente a la Municipalidad de Ensenada en dirección a La Plata y luego se subió al tren Roca. Desde entonces no saben nada de él.

Luego de difundir la búsqueda de su hijo en redes sociales, la mamá de Dylan comenzó a recibir llamados en los que piden un rescate por el adolescente, pero no le permiten hablar con él, lo cual sería indicio de que se trata de un intento de estafa.

“Perdimos completamente el contacto. No hay más movimientos registrados en la SUBE, no atiende el celular y tampoco responde ni ve los mensajes”, expresó con preocupación Lorena, la madre del adolescente desaparecido en Ensenada. “Ahora voy a acercarme a la comisaría para ver si pueden acelerar la búsqueda porque desde el lunes no sabemos nada de él. No es normal que un chico esté desaparecido durante tres días, más con todo lo que está pasando”, agregó.

Denuncian llamados extorsivos durante la búsqueda

Tras viralizar en redes sociales la búsqueda del joven y publicar teléfonos de contacto, la familia comenzó a recibir llamados extorsivos de personas que aseguran tener al adolescente y exigen dinero a cambio de información sobre su paradero.

“Me llamó una persona diciendo que tenía a mi hijo y que necesitaba un millón de pesos, después subió el pedido a 1.200.000”, relató Lorena. Sin embargo, explicó que cuando pidió hablar con el joven para comprobar la veracidad de la situación, no obtuvo respuestas concretas, por lo que sospechan que podría tratarse de un intento de estafa.

Según indicó la mujer, los últimos registros de la tarjeta SUBE del adolescente muestran que tomó un tren y, desde entonces, no hubo nuevas señales sobre sus movimientos.

“Anoche me llamó otra chica diciendo que lo habían visto por Monte Grande”, agregó la madre, quien aseguró sentirse desorientada ante la falta de certezas sobre el caso y reclamó una mayor intervención policial.

Además, contó que desde el colegio le recomendaron solicitar la activación de la alerta para menores desaparecidos con el objetivo de agilizar el operativo de búsqueda.

“En la comisaría me dicen una cosa y después otra. La situación es desesperante”, concluyó.

La familia solicita que cualquier información sobre el paradero del joven sea comunicada de inmediato a los teléfonos difundidos por sus padres.