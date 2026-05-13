Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante y el pozo sube a $2.000.000: mañana sale la nueva tarjeta

Policiales

Crece la angustia por Dylan Nahuel Carballeda, el joven desaparecido en Ensenada: su mamá denunció llamados extorsivos

Crece la angustia por Dylan Nahuel Carballeda, el joven desaparecido en Ensenada: su mamá denunció llamados extorsivos
13 de Mayo de 2026 | 16:41

Escuchar esta nota

La Policía de la Provincia de Buenos Aires busca a Dylan Nahuel Carballeda, un adolescente de 16 años de Ensenada que fue visto por última vez este lunes 11 de mayo.

Al momento de desaparecer vestía jogging gris Jordan, campera azul, campera negra, zapatillas blancas y una mochila verde, según informaron sus familiares. 

Su familia realizó la denuncia y, según le informaron a partir del rastreo de los movimientos de la tarjeta SUBE, el joven tomó un micro de la línea 275 frente a la Municipalidad de Ensenada en dirección a La Plata y luego se subió al tren Roca. Desde entonces no saben nada de él.

Luego de difundir la búsqueda de su hijo en redes sociales, la mamá de Dylan comenzó a recibir llamados en los que piden un rescate por el adolescente, pero no le permiten hablar con él, lo cual sería indicio de que se trata de un intento de estafa.

“Perdimos completamente el contacto. No hay más movimientos registrados en la SUBE, no atiende el celular y tampoco responde ni ve los mensajes”, expresó con preocupación Lorena, la madre del adolescente desaparecido en Ensenada. “Ahora voy a acercarme a la comisaría para ver si pueden acelerar la búsqueda porque desde el lunes no sabemos nada de él. No es normal que un chico esté desaparecido durante tres días, más con todo lo que está pasando”, agregó.

Denuncian llamados extorsivos durante la búsqueda

LE PUEDE INTERESAR

Un cargador de celular provocó un incendio en Tolosa: hay dos heridos

LE PUEDE INTERESAR

Tren Roca a La Plata: se normaliza el servicio tras un accidente en Wilde

Tras viralizar en redes sociales la búsqueda del joven y publicar teléfonos de contacto, la familia comenzó a recibir llamados extorsivos de personas que aseguran tener al adolescente y exigen dinero a cambio de información sobre su paradero.

“Me llamó una persona diciendo que tenía a mi hijo y que necesitaba un millón de pesos, después subió el pedido a 1.200.000”, relató Lorena. Sin embargo, explicó que cuando pidió hablar con el joven para comprobar la veracidad de la situación, no obtuvo respuestas concretas, por lo que sospechan que podría tratarse de un intento de estafa.

Según indicó la mujer, los últimos registros de la tarjeta SUBE del adolescente muestran que tomó un tren y, desde entonces, no hubo nuevas señales sobre sus movimientos.

“Anoche me llamó otra chica diciendo que lo habían visto por Monte Grande”, agregó la madre, quien aseguró sentirse desorientada ante la falta de certezas sobre el caso y reclamó una mayor intervención policial.

Además, contó que desde el colegio le recomendaron solicitar la activación de la alerta para menores desaparecidos con el objetivo de agilizar el operativo de búsqueda.

“En la comisaría me dicen una cosa y después otra. La situación es desesperante”, concluyó.

La familia solicita que cualquier información sobre el paradero del joven sea comunicada de inmediato a los teléfonos difundidos por sus padres.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
+ Leidas

Jorge Rial hizo explotar las redes con una denuncia contra Adorni: anticipó un nuevo escándalo que golpea a Milei

Gimnasia busca dar otro gran golpe ante River: formaciones, hora y TV

¿Qué necesita Estudiantes para clasificarse a Octavos de la Copa Libertadores 2026?

Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas

Llegan a La Plata las armas para la guardia urbana: cómo son, qué efectos causan y la polémica por su uso

Tenencia responsable de mascotas: las normas de La Plata que muchos dueños desconocen

La peligrosa bacteria que ataca a adultos mayores internados y preocupa en el mundo: ya prueban una vacuna

Imputaron al hermano platense de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Plata, boliches, joyas y motos: así cayó el ladrón que ostentaba sus robos en las redes y burlaba a la Justicia

VIDEO Y FOTOS | Incendio en Villa Elvira arrasó con dos casas y dejó daños totales

Fuerte accidente frente al Ministerio de Seguridad: hay dos heridos

Un cargador de celular provocó un incendio en Tolosa: hay dos heridos
La Ciudad
En Villa Elisa exigen limpieza inmediata: “Situación peligrosa y contaminante”
Una egresada de la UNLP fue reconocida por la Corte Suprema entre los mejores promedios de abogacía del país
Vecinos de Tolosa reclaman por luminarias sin funcionar
En Los Hornos, una calle altamente transitada “en máxima oscuridad” hace tres meses
Realizaron “abrazo simbólico” a la sede de PAMI La Plata por salarios y prestaciones
Espectáculos
Ángel de Brito defendió la universidad pública: “Me cambió la vida"
Gran Hermano: se define la placa planta, quién se va de la casa según las encuestas en redes
Sofía “La Reini” Gonet vuelve a Telefe y formará parte de Popstars
Leandro Paredes habría generado malestar entre las parejas de algunos jugadores de la Selección
Picante saludo de Lilita Carrió a Fernando Bravo, ardieron las redes
Información General
Habilitan la caza controlada del jabalí a pocas horas de La Plata para preservar al "venado de las pampas"
La peligrosa bacteria que ataca a adultos mayores internados y preocupa en el mundo: ya prueban una vacuna
El proyecto de estudiantes argentinos que busca romper la barrera del sonido con un cohete supersónico
Medicina Artificial: una IA de Google busca asistir a los médicos ¿o reemplazarlos?
Crean un registro de instructores para motos
Deportes
Gimnasia busca dar otro gran golpe ante River: formaciones, hora y TV
Talleres no le renovó a Tévez y ya no es más el DT: tercer club en el que no dura ni un año
Las nuevas reglas que se implementarán para el Mundial 2026: no perder tiempo, más rojas y VAR
Gimnasia, River y una historia con cruces inolvidables y partidazos
Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla