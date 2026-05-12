Gimnasia vs River.- Con dos cambios, el Lobo se prepara para enfrentar al Millonario en el Monumental: los convocados

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Gimnasia, fortalecido por sus siete victorias consecutivas y luego de dar el batacazo al eliminar a Vélez con un hombre menos en Liniers, irá por otro impacto en el Apertura al visitar a River Plate en el Monumental. En el equipo del Pata Pereyra se esperan dos variantes para visitar al conjunto Millonario conducido por el Chacho Coudet.
Las dos modificaciones en relación al éxito en el Amalfitani, se producirán con el ingreso de Renzo Giampaoli en lugar del expulsado Enzo Martínez y el regreso de Nicolás Barros Schelotto -quien cumplió una fecha de suspensión por acumulación de amarillas- en reemplazo de Mateo Seoane. El Lobo logró el pasaje a Cuartos de final del campeonato con una victoria muy festejada sobre Vélez con gol de Marcelo Torres y una férrea defensa tras jugar con diez hombres desde la roja a Martínez.
La llegada de Ariel Pereyra modificó la forma de jugar del equipo, parado unos metros más adelante y algunos detalles de funcionamiento que han ido de la mano de los buenos resultados que entusiasman a los hinchas. Desde el inicio del interinato de Pereyra, Gimnasia derrotó en fila a Camioneros (4-1), Sarmiento (2-1), Estudiantes de Río Cuarto (1-0), Acassuso (3-0), Belgrano (1-0), Argentinos Juniors (2-0) y Vélez (1-0) para seguir vivo en el Apertura y continuar peleando por la Copa Argentina tras el receso mundialista.
Arqueros: Nelson Insfrán, Julián Kadijevic
Defensores: Renzo Giampaoli, Germán Conti, Gonzalo Errecalde, Matías Melluso, Pedro Silva Torrejón, Bautista Barros Schelotto, Alexis Steimbach
Mediocampistas: Pablo Aguiar, Augusto Max, Ignacio Miramón, Mateo Seoane, Nicolás Barros Schelotto, Ignacio Fernández, Lucas Castro, Juan José Pérez
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