Imputaron a Francisco Adorni por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete Manuel Adorni y actual diputado bonaerense, fue denunciado por presunto enriquecimiento ilícito y por el vaciamiento del Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), organismo que estuvo bajo su órbita. La presentación fue realizada por Marcela Pagano y quedó en manos del juez federal Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Guillermo Marijuan, que abrió la investigación y emitió varias órdenes para avanzar con el caso.

El expediente se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y recayó por sorteo en el despacho del juez Sebastián Casanello, quien le delegó la investigación al fiscal.

Entre otras solicitudes, pidió el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni y otras medidas para conocer detalles sobre viajes y bienes.

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