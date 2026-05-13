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Habilitan la caza controlada del jabalí a pocas horas de La Plata para preservar al "venado de las pampas"

La medida rige en las zonas de los Refugios de Vida Silvestre de Bahía de Samborombón y Laguna Salar Grande

Habilitan la caza controlada del jabalí a pocas horas de La Plata para preservar al "venado de las pampas"
13 de Mayo de 2026 | 11:04

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El Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo proyecto para el control poblacional del cerdo silvestre o jabalí europeo en los Refugios de Vida Silvestre Bahía Samborombón y Laguna Salada Grande. El objetivo es proteger al venado de las pampas, una especie autóctona en peligro de extinción y declarada Monumento Natural.

La medida fue oficializada por la Subsecretaría de Política Ambiental y actualiza anteriores programas piloto implementados desde 2019. Según la resolución, el avance de la especie exótica invasora representa una de las principales amenazas para la conservación del venado de las pampas, considerado uno de los cérvidos más amenazados del país.

A través de la Resolución 4/26, la cartera que conduce Daniela Vilar oficializó el proyecto de “caza para el control de poblaciones del cerdo silvestre o jabalí”. La iniciativa, que ya está vigente, busca reducir la población de esta especie exótica invasora que figura en la Estrategia Nacional sobre Especies Exóticas Invasoras de Argentina.

El Gobierno bonaerense sostuvo que el jabalí provoca desplazamiento de fauna nativa, altera hábitats naturales y genera además pérdidas económicas en la producción agrícola y ganadera de la región. La resolución cita estudios científicos y recomendaciones de organismos nacionales e internacionales que advierten sobre el impacto ambiental y sanitario de la expansión de esta especie invasora.

La iniciativa abarca a los refugios de vida silvestre Bahía Samborombón y Laguna Salada Grande, ubicados en jurisdicción de General Lavalle, Madariaga y Punta Indio. En esos territorios, la Provincia dejó autorizada la caza de jabalíes de manera continua y sostenida para “reducir la densidad poblacional”.

Los detalles sobre la caza

La normativa crea además un registro de propietarios, arrendatarios y administradores de campos con presencia de jabalíes dentro de las áreas alcanzadas por el programa. Los inscriptos podrán autorizar cazadores para realizar controles poblacionales, previa notificación a las autoridades de cada reserva natural.

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La resolución establece que quienes participen de las actividades deberán contar con licencia de caza otorgada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y cumplir con toda la normativa vigente vinculada al uso y transporte de armas de fuego.

Asimismo, la Provincia habilitó la comercialización de los animales obtenidos en los operativos, siempre que se respeten las condiciones sanitarias, de inocuidad y los requisitos administrativos establecidos por las autoridades municipales, provinciales y nacionales.

Finalmente, se recordó que la caza deportiva continúa prohibida dentro del sistema de áreas protegidas bonaerenses, y las autoridades aclararon que el programa tiene carácter estrictamente ambiental y sanitario, enfocado en el manejo de una especie considerada plaga e invasora en el territorio provincial.

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