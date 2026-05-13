El proyecto de estudiantes argentinos que busca romper la barrera del sonido con un cohete supersónico

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Se trata de alumnos del Instituto Tecnológico de Buenos Aires que participarán de la International Rocket Engineering Competition en Estados Unidos, una de las competencias universitarias de cohetería más importantes del mundo
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Estudiantes del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) participarán por tercer año consecutivo de la International Rocket Engineering Competition (IREC), una de las competencias universitarias de cohetería más importantes del mundo, que se realizará del 15 al 20 de junio en Texas, Estados Unidos.
El equipo ITBA Rocketry Team desarrolló un cohete supersónico llamado “Aconcagua”, con el que buscará representar a la Argentina en la categoría 30k COTS, destinada a vehículos capaces de alcanzar los 30.000 pies de altura, equivalentes a unos 10 kilómetros. El proyecto apunta además a superar por primera vez la barrera del sonido para un equipo universitario argentino de cohetería, con una velocidad estimada de Mach 2.
El ITBA Rocketry Team está integrado por más de 60 estudiantes de Ingeniería Mecánica, Electrónica, Industrial, Informática, Bioingeniería y Licenciatura en Analítica del ITBA, bajo la guía de Patricio Pedreira, profesor e investigador del Departamento de Ambiente y Movilidad de la universidad.
Los estudiantes trabajan en distintas áreas vinculadas al diseño y fabricación del cohete, como aeroestructuras, aerodinámica, recovery, aviónica, payload, materiales compuestos, acoples y simulación FEM.
El desarrollo incluye tareas de simulación de trayectoria, construcción del fuselaje, integración electrónica, validación de componentes y pruebas técnicas para garantizar el funcionamiento del vehículo durante el vuelo.
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Para la etapa 2025-2026, el equipo se propuso alcanzar dos objetivos principales: llegar a un apogeo de 10 kilómetros y romper la barrera del sonido, dos hitos que serían inéditos para una agrupación universitaria argentina dedicada a la cohetería.
La velocidad máxima estimada del cohete es de Mach 2. De concretarse, el ITBA Rocketry Team se convertiría en el primer equipo universitario argentino de cohetería en superar la velocidad del sonido en una competencia internacional.
El ITBA Rocketry Team nació en 2022 como un proyecto estudiantil orientado a posicionar a la Argentina dentro de la industria aeroespacial universitaria y desde entonces incrementó su tamaño y complejidad técnica.
En su debut internacional de 2023 participó con el cohete Theros I en la categoría 10k COTS. Un año después, el equipo finalizó en el puesto 42° de su categoría y 62° en el ranking general entre 143 equipos participantes.
Además, en la edición 2024 logró ubicarse entre los 20 mejores equipos en Diseño y Construcción, consolidando su presencia en el ámbito internacional de la ingeniería aeroespacial universitaria.
En 2025 volvió a competir en la categoría 10k COTS y este año dará un salto técnico significativo al participar en la categoría 30k COTS, triplicando la altitud objetivo respecto de las ediciones anteriores.
El Instituto Tecnológico de Buenos Aires es una de las universidades argentinas especializadas en ingeniería, tecnología y negocios, con foco en investigación, innovación y desarrollo científico aplicado.
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