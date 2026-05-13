Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo vacante y el pozo sube a $2.000.000: mañana sale la nueva tarjeta

Información General |HASTA DÓNDE PUEDE LLEGAR ESTA TECNOLOGÍA

Medicina Artificial: una IA de Google busca asistir a los médicos ¿o reemplazarlos?

Una evaluación de la nueva herramienta muestra que iguala o mejora el desempeño de profesionales humanos en casi la mitad de los parámetros de una consulta clínica

Medicina Artificial: una IA de Google busca asistir a los médicos ¿o reemplazarlos?

La Inteligencia Artificial ya opera al nivel de los médicos en gran parte de una consulta clínica / web

13 de Mayo de 2026 | 02:05
Edición impresa

Los resultados de una investigación de Google sobre su sistema de inteligencia artificial diseñado para en asistir en consultas médicas generaron esta semana inquietud entre asociaciones de profesionales de la salud. Y es que la prueba de desempeño de la nueva herramienta, llamada “co-clinician”, revela un alcance que va bastante más allá de lo que sugiere su denominación.

Durante el estudio -que consistió en una simulación con 20 escenarios clínicos en los que fueron analizados 140 aspectos de la consulta: desde la detección de señales de alarma hasta la orientación de exámenes físicos por videollamada- el sistema igualó o superó a una decena de médicos de atención primaria en 68 de esas 140 dimensiones, es decir, en casi la mitad de los parámetros evaluados.

Si bien al presentar los resultados, Google puso énfasis en los campos donde el profesional humano mantiene ventaja sobre la IA (la identificación de señales de alarma, la conducción de exámenes físicos críticos y el juicio clínico integral), la lectura inversa de los datos resulta apabullante: la Inteligencia Artificial ya opera al nivel del médico en una porción sustancial de la consulta clínica.

Desde este enfoque, el nombre elegido para el sistema no parece neutral. Llamarlo “clínico” a secas implicaría rozar el marco regulatorio de la FDA, la agencia estadounidense que controla medicamentos y dispositivos médicos, además de generar fricciones con las asociaciones profesionales y exponer a la empresa a riesgos legales ante eventuales fallas.

El prefijo “co-” funciona como resguardo mientras la regulación, los seguros médicos y la opinión pública no estén en condiciones de aceptar la denominación completa.

OTROS RESULTADOS

El paper publicado por Google incluye dos hallazgos adicionales que refuerzan el panorama. En la evaluación de 98 consultas de evidencia clínica, el sistema no registró errores críticos en 97 de los casos, superando a otras dos herramientas de inteligencia artificial que ya están en uso corriente entre los médicos.

LE PUEDE INTERESAR

Crean un registro de instructores para motos

LE PUEDE INTERESAR

La actividad aerocomercial logra niveles históricos

En un tercer bloque, dedicado al conocimiento sobre medicación, los profesionales humanos rindieron de manera que el propio estudio calificó como “modesta” en preguntas de opción múltiple, mientras que el sistema mostró mejoras notorias en ese mismo formato y superó a otros modelos en las preguntas de respuesta abierta, más cercanas a las condiciones de una consulta real.

Lo que Google publicó no describe un asistente en el sentido convencional del término. En condiciones de laboratorio, su nuevo sistema ya cubre cerca de la mitad de las funciones de un médico de atención primaria y supera en tareas puntuales a las herramientas que hoy usan los propios profesionales de la salud.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Inseguridad en La Loma: un drama que domina la agenda vecinal y apuntan a una misma banda

Sexo en un avión: desde adentro, el relato de una periodista que viajó con la pareja detenida
+ Leidas

Jorge Rial hizo explotar las redes con una denuncia contra Adorni: anticipó un nuevo escándalo que golpea a Milei

Gimnasia busca dar otro gran golpe ante River: formaciones, hora y TV

Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas

Llegan a La Plata las armas para la guardia urbana: cómo son, qué efectos causan y la polémica por su uso

¿Qué necesita Estudiantes para clasificarse a Octavos de la Copa Libertadores 2026?

Tenencia responsable de mascotas: las normas de La Plata que muchos dueños desconocen

AySA cortará el agua toda la semana y estos son los barrios afectados

Gimnasia, River y una historia con cruces inolvidables y partidazos
Últimas noticias de Información General

Habilitan la caza controlada del jabalí a pocas horas de La Plata para preservar al "venado de las pampas"

La peligrosa bacteria que ataca a adultos mayores internados y preocupa en el mundo: ya prueban una vacuna

El proyecto de estudiantes argentinos que busca romper la barrera del sonido con un cohete supersónico

Crean un registro de instructores para motos
Espectáculos
Gran Hermano: se define la placa planta, quién se va de la casa según las encuestas en redes
Sofía “La Reini” Gonet vuelve a Telefe y formará parte de Popstars
Leandro Paredes habría generado malestar entre las parejas de algunos jugadores de la Selección
Picante saludo de Lilita Carrió a Fernando Bravo, ardieron las redes
Agustín Bernasconi habló de las versiones que lo vinculaban con Wanda Nara: qué dijo
Policiales
Dramática situación en sede del PAMI en La Plata, en la previa al "abrazo simbólico"
Un chico de 14 años baleado en La Plata: contó una historia pero no le creyeron
Caos y demoras en el Tren Roca: servicio limitado entre La Plata y Quilmes por un accidente
El carnicero de Tolosa que duerme en su comercio para evitar robos: "Si no lo hago, puedo encontrar todo destrozado"
VIDEO. Dramático episodio en Santa Fe: un hombre cayó desde un cuarto piso tras discutir con su pareja
Deportes
Talleres no le renovó a Tévez y ya no es más el DT: tercer club en el que no dura ni un año
Las nuevas reglas que se implementarán para el Mundial 2026: no perder tiempo, más rojas y VAR
Gimnasia busca dar otro gran golpe ante River: formaciones, hora y TV
Gimnasia, River y una historia con cruces inolvidables y partidazos
Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria
La Ciudad
Dramática situación en sede del PAMI en La Plata, en la previa al "abrazo simbólico"
Trabajadores y jubilados realizarán un “abrazo simbólico” en la sede de PAMI La Plata
VIDEO. Impactante caída de una luminaria pública arriba de un auto en Villa Elisa: de milagro no fue tragedia
Cortes de luz programados para hoy en La Plata: cuáles son las zonas afectadas
Preocupación vecinal en La Plata: un auto quemado y abandonado bloquea la calle 610

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla