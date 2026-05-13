Medicina Artificial: una IA de Google busca asistir a los médicos ¿o reemplazarlos?

La Inteligencia Artificial ya opera al nivel de los médicos en gran parte de una consulta clínica / web

Los resultados de una investigación de Google sobre su sistema de inteligencia artificial diseñado para en asistir en consultas médicas generaron esta semana inquietud entre asociaciones de profesionales de la salud. Y es que la prueba de desempeño de la nueva herramienta, llamada “co-clinician”, revela un alcance que va bastante más allá de lo que sugiere su denominación.

Durante el estudio -que consistió en una simulación con 20 escenarios clínicos en los que fueron analizados 140 aspectos de la consulta: desde la detección de señales de alarma hasta la orientación de exámenes físicos por videollamada- el sistema igualó o superó a una decena de médicos de atención primaria en 68 de esas 140 dimensiones, es decir, en casi la mitad de los parámetros evaluados.

Si bien al presentar los resultados, Google puso énfasis en los campos donde el profesional humano mantiene ventaja sobre la IA (la identificación de señales de alarma, la conducción de exámenes físicos críticos y el juicio clínico integral), la lectura inversa de los datos resulta apabullante: la Inteligencia Artificial ya opera al nivel del médico en una porción sustancial de la consulta clínica.

Desde este enfoque, el nombre elegido para el sistema no parece neutral. Llamarlo “clínico” a secas implicaría rozar el marco regulatorio de la FDA, la agencia estadounidense que controla medicamentos y dispositivos médicos, además de generar fricciones con las asociaciones profesionales y exponer a la empresa a riesgos legales ante eventuales fallas.

El prefijo “co-” funciona como resguardo mientras la regulación, los seguros médicos y la opinión pública no estén en condiciones de aceptar la denominación completa.

OTROS RESULTADOS

El paper publicado por Google incluye dos hallazgos adicionales que refuerzan el panorama. En la evaluación de 98 consultas de evidencia clínica, el sistema no registró errores críticos en 97 de los casos, superando a otras dos herramientas de inteligencia artificial que ya están en uso corriente entre los médicos.

En un tercer bloque, dedicado al conocimiento sobre medicación, los profesionales humanos rindieron de manera que el propio estudio calificó como “modesta” en preguntas de opción múltiple, mientras que el sistema mostró mejoras notorias en ese mismo formato y superó a otros modelos en las preguntas de respuesta abierta, más cercanas a las condiciones de una consulta real.

Lo que Google publicó no describe un asistente en el sentido convencional del término. En condiciones de laboratorio, su nuevo sistema ya cubre cerca de la mitad de las funciones de un médico de atención primaria y supera en tareas puntuales a las herramientas que hoy usan los propios profesionales de la salud.