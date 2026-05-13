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Deportes |EL REGRESO DE QUINTERO ES UNA FIJA

Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria

Salvado por la campana, Coudet busca variantes en la ofensiva millonaria

Coudet podría incorporar a juanfer y trabaja para mejorar la defensa

13 de Mayo de 2026 | 01:52
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Tras la sufrida clasificación ante San Lorenzo, Eduardo Coudet busca variantes ofensivas que mejores el funcionamiento del equipo, con el desgaste físico como gran enemigo. River, además de haber jugado por la Sudamericana en jueves en Venezuela disputó más de 120 minutos ante el Ciclón con el agregado del desgaste psicológico de la tanda de penales.

En torno a este punto, las situaciones de Marcos Acuña y Aníbal Moreno preocupan a nivel físico porque terminaron el domingo con molestias musculares, aunque el DT podría contar con ambos desde el inicio. El flojo partido de Lucas Rivero pone en duda su titularidad y Germán Pezzella gana terreno en la pelea por completar por la zaga central.

En los metros finales de la cancha aparecen las mayores incógnitas en la formación titular, ya que Juan Fernando Quintero -con un gol y una asistencia ante San Lorenzo- es número puesto para reemplazar a Maximiliano Meza. La otra duda pasa por el acompañante de Sebastián Driussi, ya que Facundo Colidio viene de un mal partido y Maximiliano Salas podría meterse en el equipo inicial.

Por otra parte, Coudet confirmó que Franco Armani ya está recuperado y ocupará un lugar entre los suplentes. El gran rendimiento de Beltrán le permitió ganarse la confianza del cuerpo técnico y el campeón del mundo de Qatar podría despedirse en la Copa Sudamericana ante la inminente salida a Atlético Nacional de Medellín.

 

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