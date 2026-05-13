Leandro Paredes habría generado malestar entre las parejas de algunos jugadores de la Selección

En la recta final hacia el mundial, Leandro Paredes es "titular"·. Según reveló Santiago Riva Roy en Bondi Live, el jugador no sería bien visto por las parejas de algunos de sus compañeros de la Selección y lo querrían “limpiar del plantel”.

“Llegó al chat de las mujeres de la Selección cierto acuerdo que tiene con su mujer y están todas molestas”, comentaron en el mencionado espacio.

Luego, precisó que el futbolista y su pareja, Camila Galante, tendrían una especie de relación abierta o, al menos, tendrían blanqueadas las infidelidades de parte de él.

“Infiel no es, él tiene un acuerdo con su esposa, ella sabe todo, no es que hay una mujer abnegada sufriendo en casa”

“Sienten que es una mala influencia, que está en cualquiera, que no tiene todos los patitos en fila”, agregó sobre el supuesto malestar que existiría entre las parejas de los futbolistas.

En esa línea, Riva Roy señaló: “Ellas ponen la responsabilidad de la fidelidad de sus parejas en Paredes. Es como el amigo que se los lleva de joda”.

Por otra parte, mencionaron que también habría malestar alrededor de Paredes por haber faltado a una importante producción publicitaria.

“Hace pocos días clavó a todo el equipo del rodaje de una publicidad de una importante tarjeta de crédito. Clavó a 200 personas, estaba el catering, todo el rodaje ahí y el chabón no fue”, cerraron con el tema.