“Los rectores de las universidades cobran 4 veces más que el Presidente”

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La respuesta de Milei a la multitudinaria marcha en reclamo de más fondos. “La restricción presupuestaria se seguirá respetando”
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El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para expresar su postura tras la masiva movilización en defensa de la universidad pública el día después. Lejos de buscar un acercamiento con los sectores que protestaron en Plaza de Mayo, compartió una publicación que comparó su salario con el de los rectores de las casas de estudio.
De acuerdo al posteo que el jefe de Estado compartió en la red social X, el jefe del Poder Ejecutivo cobra $4 millones brutos por mes. Mientras que los rectores cobran “hasta cuatro veces más que el Presidente, hasta $18 millones por mes”, de acuerdo a la publicación.
En su jornada en la red social de microblogging, Milei siguió compartiendo críticas contra la multitudinaria convocatoria del martes por la tarde. Insistió que la jornada no respondió únicamente a un reclamo académico, sino a intereses partidarios.
En su descargo, Milei lanzó duras acusaciones contra los sectores de la oposición que participaron de la marcha federal. El jefe de Estado sostuvo que esos dirigentes -sin dar nombres- están intentando proteger “sus cajas” políticas y que, para lograrlo, utilizan la defensa de la educación pública como una suerte de “bandera” o escudo mediático que oculta sus verdaderas intenciones financieras.
Desde el oficialismo, la narrativa se mantuvo alineada con las declaraciones del Presidente. En ese sentido, la cuenta oficial de La Libertad Avanza había emitido un comunicado subrayando que la administración nacional cumple con sus obligaciones económicas.
En dicho texto, aseguraron que el Gobierno transfirió mensualmente el presupuesto asignado, intentando desactivar la idea de un desfinanciamiento deliberado por parte del Poder Ejecutivo, algo que también dejó en claro la subsecretaria de Políticas Universitarias que lidera Alejandro “Profe” Álvarez.
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Precisamente el funcionario nacional señaló que pueden juntarse “cien mil, un millón o cinco millones de personas” en referencia a la multitudinaria marcha universitaria y añadió “pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”.
Además, en sintonía con Milei, remarcó que la movilización del martes a Plaza de Mayo “fue organizada por los partidos opositores”.
Álvarez insistió en que “la ley de administración financiera dice que las leyes tienen que indicar dónde tienen origen los fondos. Si vos no lo especificás, la ley de ejecución presupuestaria marca que será promulgada y suspendida en el mismo acto“.
“El derecho a manifestarse está garantizado, pero las decisiones sobre políticas públicas las toman quienes representan democráticamente a la sociedad. Los legisladores y el Presidente se eligen en elecciones libres, no por quien junta más gente”, señaló Álvarez en declaraciones radiales.
También habló acerca de los criterios actuales en la asignación de recursos a las universidades y dijo que, “el sistema existe para generar graduados”, a la vez que agregó que “principalmente, la función es formar gente”, subrayó manifestó que existe una “desvirtuación completa” porque parte del presupuesto se destina al “pago de salarios a las estructuras políticas” más que a la formación académica.
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