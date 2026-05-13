Crean un registro de instructores para motos

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzó ayer una matrícula nacional para instructores y evaluadores de licencias de conducir de motocicletas, con el objetivo de unificar y profesionalizar la formación de motociclistas en todo el país.

La medida responde a la ausencia de una formación obligatoria y específica en ese campo, al crecimiento del parque de motos, que en los últimos años superó el 70 por ciento, y a su altísimo nivel de siniestralida.

Según datos del organismo nacional, los motociclistas representaron el año pasado el 46 por ciento de las víctimas fatales en incidentes viales del país. En regiones como el NOA y el NEA, la proporción es aún mayor: seis de cada diez víctimas viales circulaban en moto.

El sistema de formación incluye contenidos teóricos y prácticos sobre conducción segura, normativa vial, técnicas de manejo y criterios estandarizados de evaluación. La capacitación tiene una duración de 14 horas, distribuidas entre una clase presencial y otra virtual.

Quienes completen el proceso obtendrán una matrícula con vigencia de dos años, que quedará integrada al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) para registrar y dar trazabilidad a las evaluaciones realizadas.

Las capacitaciones comenzaron ya en la localidad de Las Talitas, Tucumán, y se extenderán progresivamente durante los próximos meses al resto de las provincias.