Un cargador de celular provocó un incendio en Tolosa: hay dos heridos

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Momentos de alta tensión se vivieron en la zona de 20 entre 527 y 528, Tolosa, por un cortocircuito provocado por el cargador de un teléfono celular. El humo alertó a los vecinos, quienes dieron aviso a las autoridades.
Según se pudo saber, se trató de un “principio de incendio en una habitación” de la propiedad. El mismo se habría originado “por, aparentemente, la falla técnica de un cargador de celular o un celular”.
En el lugar se hizo presente una dotación de bomberos, personal policial y del SAME, quienes asistieron a los dos ocupantes de la vivienda, un hombre de 78 años y su hijo de 52.
Fue al hijo del dueño de casa a quién se le incendió un colchón, producto del cortocircuito, dejando como saldo daños materiales. Los dos hombres se encuentran fuera de peligro.
POR MES*
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