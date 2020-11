Se apagó la luz de Diego Maradona y hay duelo nacional

Diego Armando Maradona, una de las personalidades argentinas más influyentes de la historia, falleció a los 60 años a raíz de una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón y le provocó una muerte súbita, según confirmó anoche la autopsia.

El astro permanecía con asistencia médica en una casa de Tigre, en la zona norte del conurbano bonaerense, y sufrió un paro cardíaco del que intentaron reanimarlo sin éxito.

Según pudo saber este diario, quien fuera el entrenador albiazul, comenzó a sentirse descompuesto alrededor de las 10 horas. En ese momento estaba acompañado por un sobrino, un asistente, una enfermera y una psiquiatra que seguía el día a día de Pelusa. Sonaba la primera alarma en el Country de Villanueva. Algo no estaba bien en la salud de Diego.

Finalmente lo peor sucedió cerca del mediodía cuando sufrió una descompensación y más allá del arribo de varias ambulancias con personal médico, nadie pudo reanimar al mejor de todos los tiempos y a las 12 se produjo su fallecimiento.

Cabe recordar que Diego estaba alojado en ese lugar desde el pasado 11 de noviembre, después de someterse a una operación por un hematoma subdural en su cabeza en la Clínica Olivos, nueve días antes.

La familia y los médicos del Diez habían decidido su traslado momentáneo a esa casa hasta definir las características de un tratamiento para rehabilitarlo de su adicción al alcohol y su dependencia a los fármacos.

DE UNA RECUPERACIÓN RÁPIDA AL PEOR FINAL

Los días previos a este desenlace inesperado, habían sido buenos según venía comentando su entorno e incluso su propio médico Leopoldo Luque. Incluso algunos jugadores albiazules habían contado que habían mantenido un diálogo con el ex futbolista mediante una videollamada y lo habían notado bien. Mejor de lo que se había mostrado en su última aparición pública el 30 de octubre, el día de su cumpleaños 60, en el estadio del Bosque.

En la mañana de ayer y como esos días previos, Diego tomó la medicación indicada por los médicos y se fue a recostar, una rutina que cumplía habitualmente desde su alta del sanatorio.

Cuando estaba en la cama sufrió una descompensación cardíaca que alertó a todos los presentes. De inmediato intentaron reanimarlo pero no reaccionó y su corazón se apagó.

Diego Maradona sufrió una insuficiencia cardíaca aguda y no pudo ser reanimado

Ya entrada la tarde, alrededor de las 17 horas, John Broyad, el Fiscal General de San Isidro daba el primer informe oficial. “No se advirtió ningún signo de criminalidad. Podemos confirmar lamentablemente, y con un tremendo dolor que atraviesa el país y todo el mundo, que ha muerto Diego Armando Maradona aproximadamente a las 12 horas del día de la fecha”

Con la peor noticia consumada, Presidencia de la Nación decretó tres días de duelo nacional y el presidente Alberto Fernández avisó que “todas las puertas del Estado están abiertas” para homenajear al astro, algo que será decidido por su familia directa.

El velatorio del ídolo se hará desde las 8 de mañana en la Casa de Gobierno, donde se espera una multitudinaria concentración de despedida al astro.

HINCHAS EN NORDELTA Y SAN FERNANDO

Conocida la noticia del fallecimiento de Maradona, un buen número de hinchas se convocó en distintos puntos claves para intentar despedirlo cada cual a su modo.

Fue así que muchos, esquivando algunos controles, llegaron hasta el Country San Andrés donde el ídolo pasó sus últimos días y tantos otros se dirigieron a la morgue de San Fernando donde fue trasladado su cuerpo.

Camisetas y banderas de Tigre, Boca, River, Gimnasia, Argentinos Jrs y de todos los clubes posibles generaron una marea de colores en medio de una jornada oscura para el pueblo futbolero.

En las inmediaciones del Hospital de San Fernando, donde al caer la tarde comenzaba la autopsia que determinaría que sufrió una “insuficiencia cardíaca aguda, en un paciente con una miocardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón”, se escuchaba el Himno Nacional Argentino por esos fervorosos fanáticos que se quedaron hasta las 23 cuando el cuerpo fue trasladado a una cochería.

Otros tantos hinchas también se dieron cita en el Obelisco. La avenida 9 de julio fue cortada por completo y en medio de un fuerte operativo de seguridad también retumbaron canciones como “que de la mano de Maradona, todos la vuelta vamos a dar”, o el famoso “el que no salta es un inglés”.

Y lo propio ocurrió en el Estadio del Bosque, cuyo césped fue el último que pisó el astro hace prácticamente un mes atrás. El pueblo mens sana, notoriamente conmocionado, también lo recordó en su casa. A las 22, el resto de los fanáticos, esos que decidieron no movilizarse teniendo en el distanciamiento social que aún rige por la pandemia, también le rindieron homenaje desde los balcones y las veredas, dedicándole un cerrado aplauso.

Líderes políticos de todo el mundo, artistas de fama internacional y estrellas del deporte inundaron las redes sociales con mensajes de despedida y muestras de admiración.

Los estadios de fútbol en los que jugó, los barrios en los que vivió, los lugares que visitó fueron rodeados por la tarde en Buenos Aires por cientos de fieles.

SU CAMINO FUTBOLÍSTICO

Diego, nacido el 30 de octubre de 1960, debutó en Primera División con la camiseta de Argentinos Juniors con apenas 15 años y tres años después se consagró campeón mundial juvenil en Japón, dirigido por César Luis Menotti, a quien reconocía como el DT más importante en su vida.

En 1981 pasó a Boca Juniors, club de sus amores, y se consagró campeón del Metropolitano antes de pasar a Barcelona (1982-1984), donde se reencontró con el “Flaco”.

En esos años alcanzó la cumbre de su brillante carrera, tanto en Napoli de Italia (1984-1991) como en el seleccionado mayor, con el que se coronó campeón mundial en México ‘86, siendo capitán.

El partido con Inglaterra, por los cuartos de final de esa Copa de Mundo, lo transformó en leyenda para siempre. Argentina se impuso 2-1 con dos tantos propios de antología.

“La Mano de Dios”, anotado con un puñetazo ante la carga del arquero Peter Shilton, y el gol de todos los tiempos, concretado con una inolvidable gambeta desde la mitad de la cancha hasta el área rival. Con la camiseta argentina también jugó los Mundiales de Italia ‘90 (subcampeón) y Estados Unidos ‘94, del que se marchó después del segundo partido ante Nigeria por un caso de doping.

Las drogas también le pusieron fin a su etapa en Napoli, donde es adorado como un Dios. Diego condujo a ese club del humilde sur italiano a la gloria deportiva con la conquista de dos Scudettos, una Copa Italia, una Supercopa de Italia y una Copa de la UEFA.

Tras dar positivo de doping en el club italiano y cumplir una sanción de un año, Maradona retornó al fútbol en Sevilla de España (1992-93) bajo la conducción de Carlos Bilardo, técnico con el que se consagró campeón.

En 1993 retornó al fútbol argentino para una breve etapa por Newell’s Old Boys de Rosario y luego volvió a Boca para ponerle fin a su carrera en 1997. Su partido despedida fue en La Bombonera en 2001 cuando dejó la frase célebre “yo me equivoqué pero la pelota no se mancha”.

Diego había iniciado antes su experiencia como técnico (Deportivo Mandiyú de Corrientes y Racing), aunque su momento más trascedente en ese rol lo vivió con el seleccionado argentino en el Mundial Sudáfrica 2010, del que marchó eliminado en cuartos de final. Después dirigió en Al Wasl (2011-12) y Al-Fujairah de Emiratos Árabes (2017-18), Dorados de Sinaloa (2018-19) y por último a Gimnasia, club que le volvió a abrir las puertas del fútbol argentino.

En marzo debió interrumpir su actividad debido a los cuidados por el Covid-19, aunque el 2 de noviembre se descompensó y fue internado. Un día después, sorpresivamente, sería intervenido de un edema subdural en Olivos. Estuvo internado allí hasta el miércoles 11 cuando fue el momento de su alta médica. Por delante quedaría una recuperación ambulatoria que dolorosamente no sucedió. Se fue el futbolista más grande de todos los tiempos y ayer a las 12 nació un nuevo mito.