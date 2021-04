“Los muchachos también van a salir a la cancha a jugar por Timoteo”

Había mucha expectativa por escuchar la palabra de los entrenadores de Gimnasia, Mariano Messera y Leandro Martini, ya que luego de la derrota en Paraná no lo habían hecho. Y ante la inminencia del clásico los hinchas querían saber cómo estaba el plantel.

Una vez finalizado el entrenamiento matutino que el Lobo realizó en Estancia Chica, la dupla técnica respondió las preguntas que la prensa de forma virtual les realizó. Y sin dudas, el presente del plantel tras los casos de COVID positivo fue un tema importante, ya que once futbolistas se sumaron a las prácticas durante la semana.

Martini comenzó diciendo: “Fueron 20 días muy duros, algunos presentaron síntomas y otros no, pero afortunadamente ya tenemos a todo el plantel a disposición. Si bien hay chicos que aún se están recuperando, porque no afectó a todos de la misma manera, es importante tener para este sprint final del Torneo a todo el plantel sano. Pero los chicos están bien lógicamente que no hay experiencia en lo que se refiere a la recuperación del COVID, aunque están mucho mejor que la semana pasada, pero es muy difícil. Sigue siendo raro todo... Ahora la idea es recuperar lo hecho antes de estas dos semanas complicadas, recuperar la impronta del equipo”.

A su turno, Messera contó que pasaron días muy difíciles, pero que este equipo “sabe cómo salir adelante de situaciones complicadas”. Comparó lo sucedido con Diego Maradona. “Es algo complejo lo que vivimos, sabemos que no se vuelve de la misma manera, todavía se están recuperando algunos muchachos, pero estamos felices y tenemos la alegría de tener a todos a disposición. Ellos saben todo lo que significa el partido”.

Al hablar de lo estrictamente futbolístico, y pensando en el equipo, Martini fue claro: “Queremos volver a posicionarnos en la tabla. El equipo lo definiremos en la última práctica”. Messera agregó:“Es una zona muy pareja y hay muchos equipos juntos. A pesar de no haber ganado tenemos la oportunidad de seguir de cerca ese cuarto puesto y lograr el objetivo de pasar en esta Copa. En esta recta final la importancia de sumar y ganar”.

“Queremos volver a las fuentes como veníamos haciéndolo antes de que sucedan los contagios. La impronta y el juego lo tiene este equipo, esperamos recuperarlo el domingo, tener la misma línea con la que iniciamos este proceso”, declaró Potrerito.

LO QUE SIGNIFICA UN CLASICO

Cuando se les preguntó sobre cómo imaginan este primer clásico que les toca estar en el banco de Primera, Mariano expresó, “es difícil de imaginarlo. En sí, los clásicos son difíciles de imaginar, porque quizás imaginás una cosa y sale otra totalmente diferente, hay que ver quién se impone en el juego y quizás ese equipo sea quien tenga más chances de ganarlo. Ellos son un equipo duro y nosotros también lo vamos a ser para ellos. Buscaremos imponernos desde nuestro juego, sabemos las virtudes del rival, las conocemos y las hemos trabajado, y también sabemos por dónde podemos llegar a lastimarlos. No somos los favoritos pero queremos volver ser un equipo que jugaba bien, intenso y en estos partidos no importa la tabla, los antecedentes o el último partido. Importa jugar bien y sentir el clásico como se debe sentir e intentar ganarlo”.

Messera ha sido protagonista de muchos clásicos como futbolista, por lo que sabe bien lo que significa jugarlo y cómo se vive en la ciudad este partido. El ex “diez” Tripero contó: “Se vive con mucha ansiedad, con ganas de estar y participar, lo vivimos así jugadores, utileros, cuerpo médico, kinesiólogos, todos estamos con muchas ganas y sabemos que la gente lo vive de esta manera. Nosotros vamos a tratar de hacer lo imposible para sacarlo adelante. Sabemos lo que significa el clásico para la ciudad, para el Club, para los hinchas, así que estamos preparando el partido de la mejor manera”, sentenció Messera, quien enseguida agregó, “esperemos darle una alegría a la gente en un partido tan importante”.

TIMOTEO, PRESENTE

En un momento de la conferencia, se le consultó a la dupla técnica albiazul por Carlos Timoteo Griguol, quien está atravesando un momento delicado de salud y se viene recuperando, tras haber sido internado el lunes pasado con neumonía y el martes haber dado positivo de coronavirus. “Estamos en contacto permanente con Gabriel Perrone y con la familia para saber cómo está y estamos atentos sobre su salud. Sabíamos que había tenido una estabilidad al no presentar fiebre y eso es una alegría y un aliciente. Es una alegría enorme para toda la gente de Gimnasia y para todos los que lo queremos a él. Significa mucho para el club y lo queremos mucho”, afirmó Martini.

Visiblemente emocionado, Messera agregó, “quiero aprovechar para decirle que lo queremos mucho, que todo el pueblo Tripero lo está apoyando y mandándole toda la buena onda y fuerza para que se recupere. Estamos muy pendientes de su evolución. Es una persona muy querida por el Club, un pedazo muy grande de la historia de Gimnasia y en lo personal por nosotros al haberlo conocido durante tantos años. Timoteo fue muy importante para mí, fue quien me hizo debutar en Primera, ser alguien dentro del fútbol, le mando un abrazo muy grande, y el domingo los muchachos también van a salir a la cancha a jugar por él. Lo queremos mucho y va a ser el plus con el que vamos a jugar el partido”.

