Goleó Gimnasia en la C y hay nueva fecha de Damas

En una nueva fecha del hockey de Caballeros de la AHBA, ganó Gimnasia en la C y hubo derrotas de la U (en Primera) y Santa Bárbara B en la subdivisión B4.

Por la Primera División de Caballeros, Universitario perdió como local 2 a 1 ante San Fernando. Bautista Garmendia convirtió el tanto de la U. Con este resultado, el conjunto de Gonnet sigue décimo con 18 unidades.

Mientras que en la B4, Santa Bárbara B perdió como visitante 2 a 0 ante Quilmes Hight School.

En tanto que en la C2, Gimnasia goleó como visitante 4 a 0 a Santa Ángela, con goles de Gastón Bruno, Flavio Ciccodicola, Yonathan de Lorenzo y Rodrigo Elizondo.

El viernes, Santa Bárbara derrotó 6 a 1 a GEBA B por la B1, con tantos de Sebastián Pinedo Ruíz -3-, Santiago Bisquets, Tomás Ortíz Rabasa y Juan Pedro Fernández; y por la B2, Estudiantes cayó 4 a 3 ante Banade (goles de Jattar Taher Abboud -2- y Javier Fernández).

Juegan las damas

A pesar de la disputa de una fecha el sábado, el feriado de hoy permite la disputa de una nueva jornada del Hockey femenino.

Por el Top 10, Santa Bárbara irá a Lomas con la premisa de mantener el primer lugar en la fase regular y llegar de la mejor manera a la disputa de los Play offs. De todos modos, Lomas será un rival de riesgo porque es el tercero en las posiciones, que lidera el Verde con 47, seguido por San Fernando con 46 y Lomas con 44. Los dos primeros ingresan en a los Play offs en semifinales.

Por su parte, en la Zona 1 de la Reubicación B/C Santa Bárbara B tendrá un partido de importancia regional ante San Luis. Las Maristas se encuentran terceras con 14 unidades, a 4 de las líderes, San Fernando B; en tanto que Santa B está noveno con 8 puntos.

En tanto que por la Zona 2 de la Reubicación B/C, Universitario que solamente tiene 4 puntos, recibirá en su casa a Ciudad B, que suma 3 y lo sigue en la zona baja de las posiciones, solo por encima de River, sin unidades.

En la Reubicación C/D, por la Zona 4, habrá otro juego con características de clásico, porque Estudiantes (14 puntos) recibirá a Universitario B (11 unidades).

En la Reubicación D/E, por la Zona 1 San Luis B (perdió el sábado con Asociación del Sur 3 a 0) será local ante Bekad, por la Zona 2 Gimnasia visitara a Q.H.S. B; por la Zona C, Universitario C será visitante de Miraflores C y por la Zona 4, Santa Bárbara D recibirá a U. La Matanza. A su vez en la Reubicación E/F, jugarán -San Patricio B (Zona 2), por la 5, Los Cedros B-Brandsen y Banade B-Everton; Santa Bárbara F-Hindú B (Zona 6) y SITAS C-Estudiantes (Zona 8). Las pinchas vienen de ganarle a Cerro Pilar 3-0 el sábado.