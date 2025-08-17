Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía

Cierre de listas: con los principales lugares ya definidos, los partidos terminan de llenar casilleros

El oficialismo y la oposición tienen hasta la medianoche de este domingo para presentar candidatos en todo el país.

Cierre de listas: con los principales lugares ya definidos, los partidos terminan de llenar casilleros
17 de Agosto de 2025 | 12:38

Escuchar esta nota

Los principales espacios políticos de todo el país terminaban por estas horas de definir las listas de candidatos a diputados y senadores nacionales de los 24 distritos, antes del final del plazo para presentar las nóminas en la Justicia, que se cumplirá este domingo a la medianoche.

La Alianza La Libertad Avanza (LLA) presentará candidatos en todos los distritos y en las últimas horas completó los casilleros de la Ciudad y Buenos Aires, aunque restaban definir algunos lugares.

En CABA, el oficialismo competirá con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como cabeza de la lista de senadores, secundada por el economista Agustín Monteverde.

Los libertarios llevarán a Alejandro Fargosi como primero en la lista de diputados nacionales, seguido por Patricia Holzman, directora ejecutiva de la Fundación Judaica; el actual diputado Nicolás Emma, reemplazante de Milei cuando asumió como Presidente; y por  Sabrina Ajmechet, cercana a Bullrich.

En el quinto y sexo lugar irán el ex funcionario macrista Fernando De Andreis y Antonela Giampieri, asesora de Darío Nieto, dirigente muy cercano a Mauricio Macri.

En Buenos Aires, la lista será encabezada por el diputado José Luis Espert, seguido por la conductora de televisión Karen Reinhardt y el diputado del PRO Diego Santilli. 

LE PUEDE INTERESAR

En la Provincia, y por lo tanto en La Plata, se votará el 7 de septiembre

LE PUEDE INTERESAR

La mira en octubre: cierran las listas de candidatos

Entre los candidatos del oficialismo también se encuentra el ministro de Defensa, Luis Petri, primero en la lista de diputados nacionales por Mendoza. 

En tanto, Fuerza Patria logró este sábado la unidad con el Frente Patria Grande de Juan Grabois, que será tercero en la lista de diputados nacionales por Buenos Aires que encabezará Jorge Taiana, como postulante de consenso.

La nómina también incluye a la diputada nacional Vanesa Siley; a Sergio Palazzo, actual diputado y líder de La Bancaria; a la senadora bonaerense Teresa García; al ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla; a la diputada nacional por Buenos Aires Agustina Propato; y a Hugo Moyano (h), abogado e hijo del dirigente camionero.

Además, están en la lista la legisladora provincial Fernanda Díaz; al dirigente del Frente Renovador Sebastián Galmarini, actual director del Banco Provincia; a la ex secretaria de Integración Socio Urbana Fernanda Miño; al diputado y referente sindical docente Hugo Yasky; a la militante feminista Marina Salzman; y al exministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta.

En la Ciudad, el diputado nacional Itaí Hagman encabezará la lista de diputados nacionales, seguida por la ex ministra de Trabajo Kelly Olmos, el dirigente del PJ Santiago Roberto y la ex legisladora porteña Lucía Cámpora.

En tanto, para el Senado se postulará para renovar su banca el presidente del PJ porteño, Mariano Recalde.

Provincias Unidas, el espacio de los gobernadores que se presenta como una tercera opción, uno de los candidatos será el ex gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que será líder de la lista de diputados en esa provincias.

Las alianzas políticas tienen tiempo hasta la medianoche de este domingo para presentar los nombres de los postulantes ante la Justicia Electoral, de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

El Pincha, para seguir encendido

A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes

Gimnasia quiere otra victoria

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

Con Espert a la cabeza, LLA termina de completar la lista para la Provincia

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo
Últimas noticias de Política y Economía

En la Provincia, y por lo tanto en La Plata, se votará el 7 de septiembre

La mira en octubre: cierran las listas de candidatos

El espacio de centro, entre tensiones y la amenaza de fuerte dispersión

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones
Deportes
Gimnasia ya está en el Bosque para jugar contra Lanús
Gimnasia quiere otra victoria
El Pincha, para seguir encendido
Jornada sin victorias para las Juveniles de Estudiantes
Habrá venta presencial de generales en el Bosque
Policiales
Escándalo en el laboratorio del fentanilo contaminado: los empleados trabajaban en ropa interior por el calor
Un conductor chocó contra semáforo en pleno centro de La Plata y abandonó el vehículo
Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada
“Los vendieron”, la cruda advertencia a jubilados
Fentanilo: revelan graves fallas en la producción
Espectáculos
"Vestido asesino": Graciela Alfano hizo estallar las redes y la comparan con Joan Collins
Mirtha Legrand sobre Julieta Prandi: “Lo que ha sufrido, lo que ha pasado, es tremendo”
Dua Lipa: sus 30 años en 30 datos
Diez chicos icónicos del cine: historias de grandes actorcitos y vidas estrelladas
Mitre cobra primero: la radio, tras la herencia de Jorge Lanata
Información General
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla