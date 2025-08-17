Un conductor chocó contra un poste en pleno centro de La Plata y abandonó el vehículo

17 de Agosto de 2025 | 10:24

Este domingo por la mañana un conductor chocó contra un poste en 8 y 47.

Según informaron los vecinos a EL DIA, el conductor del rodado "dejó el auto en el lugar y abandonó la escena".

Analizan cámaras de seguridad en la zona. No habría heridos de gravedad.