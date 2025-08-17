Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy domingo en EL DIA

17 de Agosto de 2025 | 07:20

Escuchar esta nota

Tras varias semanas sin ganador, arrancó la nueva ronda del Súper Cartonazo del diario EL DIA con un pozo inédito de 8 millones de pesos. El premio que quedó vacante, era de cuatro millones pero al no proclamarse un vencedor este diario no sólo aumentó el premio sino que redobló la apuesta generando un galardón millonario e histórico para el juego.

Es por eso que el viernes salió la primera tanda de números para controlar con el cartón que se entregó el jueves gratis con la edición impresa de EL DIA. La expectativa es muy grande debido a que se trata de una jugosa suma con la que sueñan los lectores que se suman a este apasionante juego. Ahora hasta el martes habrá que cotejar los números que se publicarán.

Estos son los de hoy:

Cómo se juega al Cartonazo millonario

Participar del concurso que ofrece EL DIA a sus lectores es sencillo: cada cupón contiene una grilla con una combinación de 15 números comprendidos entre el 00 y el 89, sin repeticiones y distribuidos en tres líneas horizontales de cinco números cada una.

Ahora, la tarjeta se entrega los jueves. Luego, de viernes a martes inclusive, el diario publica la serie de números -un total de 50- que componen los resultados semanales.

LE PUEDE INTERESAR

Día de Niño nublado y con lloviznas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?

LE PUEDE INTERESAR

Bullying y malestar en las aulas: los desafíos de un debate urgente sobre la convivencia y los límites

Quienes participan deben comparar los números que aparecen en su tarjeta con los que se publican en el diario, tanto en la edición impresa como en su sitio web (eldia.com).

Al encontrar coincidencias, deberán tildar los aciertos y si se completa el cartón al día del cierre del juego -el miércoles-, deberán comunicarse con el diario, cuyo número es 412-0101.

Posteriormente, quienes tienen los cartones ganadores deben acercarse hasta la redacción del diario, situada en diagonal 80 N° 815, entre las 11 y las 17, para certificar el cartón ganador.

En caso de haber más de una tarjeta ganadora, el premio se repartirá en partes iguales.

Los últimos ganadores

El pasado 15 de julio, Lucas Paletta, un lector de 49 años y vecino de Los Hornos, fue el último ganador del Súper Cartonazo de EL DIA, tras varias semanas sin salir los números del concurso.

“Pagar deudas y en lo posible hacer un viaje en estas vacaciones de invierno”, contó cuando le preguntaron en la redacción de EL DIA en qué pensaba utilizar el suculento premio.

El Súper Cartonazo se transformó en una tradición que acompaña la vida cotidiana de miles de vecinos de la Región.

En el caso de Paletta, último vencedor, se trata también de una costumbre que incluye a la familia: “Siempre jugó mi madre y luego empecé a hacerlo yo”, contó.

Asimismo, el vecino, empleado en el sector privado, celebró: “Esta vez se me dio”. Lo cierto es que esta última alegría se suma, a la que vivieron otras lectoras y lectores desde que empezó el juego, años atrás.

En junio, Natalí González, lectora y vecina de Gonnet, llegó a las oficinas del diario con los 15 aciertos y se llevó el premio de 3 millones de pesos. Tuvo la fortuna de ser la única ganadora de la semana. Estudiante de medicina en la UNLP y madre de un chico de 14 años, contó en la redacción de EL DIA al recibir el premio: “Voy a amigarme con el banco. Desde hace tiempo que juego siempre con la esperanza de ganar y poder pagarle al banco todo lo que le debo”, cerró.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones

El Pincha, para seguir encendido

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

Gimnasia quiere otra victoria

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

Con Espert a la cabeza, LLA termina de completar la lista para la Provincia

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo
Últimas noticias de La Ciudad

El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado

Tufting: la técnica para tejer alfombras que es furor en La Plata

Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región

Día de Niño nublado y con lloviznas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
Espectáculos
Mirtha Legrand sobre Julieta Prandi: “Lo que ha sufrido, lo que ha pasado, es tremendo”
Dua Lipa: sus 30 años en 30 datos
Diez chicos icónicos del cine: historias de grandes actorcitos y vidas estrelladas
Mitre cobra primero: la radio, tras la herencia de Jorge Lanata
Tristeza por la muerte de Alberto Martín
Deportes
Gimnasia quiere otra victoria
El Pincha, para seguir encendido
Jornada sin victorias para las Juveniles de Estudiantes
Habrá venta presencial de generales en el Bosque
Una positiva jornada de los juveniles ante Banfield
Policiales
Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada
“Los vendieron”, la cruda advertencia a jubilados
Fentanilo: revelan graves fallas en la producción
Detuvieron al “perejil” del caso Nora Dalmasso
Forzaron la claraboya de una casa, se metieron y robaron una fortuna
Información General
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla