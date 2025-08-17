"Vestido asesino": Graciela Alfano hizo estallar las redes y la comparan con Joan Collins

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes
Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes
Con Espert a la cabeza, LLA termina de completar la lista para la Provincia
El espacio de centro, entre tensiones y la amenaza de fuerte dispersión
Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad
La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo
En la Provincia, y por lo tanto en La Plata, se votará el 7 de septiembre
Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones
A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones
Un conductor chocó contra un poste en pleno centro de La Plata y abandonó el vehículo
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
Día de Niño nublado y con lloviznas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
Videos y fotos | Jornada cargada de emoción en el rugby platense: Agustín Creevy se retiró en San Luis
La agenda de hoy domingo para disfrutar el Día del Niño con todo en La Plata
Tiroteo en un restaurante de Brooklyn: 3 muertos y 8 heridos
Bullying y malestar en las aulas: los desafíos de un debate urgente sobre la convivencia y los límites
¡A sólo $9.990! Desde mañana podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Mirtha Legrand sobre Julieta Prandi: “Lo que ha sufrido, lo que ha pasado, es tremendo”
Tufting: la técnica para tejer alfombras que es furor en La Plata
Bolivia vota en medio de una crisis económica y con sondeos que anticipan un giro a la derecha
Una nueva edición de “La Plata Cómic” en el Pasaje Dardo Rocha
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy domingo en EL DIA
VIDEO. Del dolor puede brotar literatura: María Victoria Brown, prodigio platense
Las escuelas no están para ser convertidas en campos de batalla
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La vedette, de 72 años, revolucionó las redes. "Nuestra Joan Collins argentina", le escribieron. Otro fan le juró lealtad "hasta que el loco se haga peronista".
Escuchar esta nota
Graciela Alfano, a sus 72 años, volvió a hacer estallar Instagram al compartir una serie de fotos luciendo lo que ella misma bautizó como un "VERDADERO VESTIDO ASESINO!". Su posteo se llenó de miles de comentarios, incluyendo comparaciones con íconos internacionales y curiosas declaraciones de lealtad política, que la propia vedette se encargó de destacar.
Según se supo, las imágenes compartidas corresponden a un evento de la "Orquesta Aeropuertos Argentina" del mes de abril, donde se la vio junto al empresario Eduardo Eurnekian.
Elogios de los fans: de Joan Collins a la política
El impactante vestido plateado con aberturas laterales no dejó a nadie indiferente, y Alfano compartió en sus historias de Instagram algunos de los mensajes más originales que recibió, mostrando la devoción que genera en su público.
La "Joan Collins argentina": La comparación más destacada fue con la actriz de la mítica serie Dinastía. "Nuestra Joan Collins argentina. Deberías representar la serie Dinastía no solo por ser icónica sino por trascenderla", le escribió un seguidor.
Lealtad incondicional: Otro comentario que la vedette compartió fue una curiosa muestra de admiración con tinte político: "Te quiero hasta que el loco se haga peronista", en una aparente alusión al presidente Javier Milei.
LE PUEDE INTERESAR
Mirtha Legrand sobre Julieta Prandi: “Lo que ha sufrido, lo que ha pasado, es tremendo”
LE PUEDE INTERESAR
Dua Lipa: sus 30 años en 30 datos
El vestido "asesino": En su posteo original, Alfano aseguró que con ese look era "imposible no convertirme en el centro de todas las miradas".
Su filosofía: La exvedette vincula su audaz atuendo con un estilo de vida saludable y un mensaje a sus seguidores: "¡Disfruten y vivan al tope!".
Con más de un millón de seguidores, Graciela Alfano continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de las redes sociales en Argentina, celebrando su figura y una actitud que, según sus fans, trasciende el paso del tiempo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí