Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Espectáculos

"Vestido asesino": Graciela Alfano hizo estallar las redes y la comparan con Joan Collins

La vedette, de 72 años, revolucionó las redes. "Nuestra Joan Collins argentina", le escribieron. Otro fan le juró lealtad "hasta que el loco se haga peronista".

"Vestido asesino": Graciela Alfano hizo estallar las redes y la comparan con Joan Collins
17 de Agosto de 2025 | 11:46

Escuchar esta nota

Graciela Alfano, a sus 72 años, volvió a hacer estallar Instagram al compartir una serie de fotos luciendo lo que ella misma bautizó como un "VERDADERO VESTIDO ASESINO!". Su posteo se llenó de miles de comentarios, incluyendo comparaciones con íconos internacionales y curiosas declaraciones de lealtad política, que la propia vedette se encargó de destacar.

Según se supo, las imágenes compartidas corresponden a un evento de la "Orquesta Aeropuertos Argentina" del mes de abril, donde se la vio junto al empresario Eduardo Eurnekian.

Elogios de los fans: de Joan Collins a la política

El impactante vestido plateado con aberturas laterales no dejó a nadie indiferente, y Alfano compartió en sus historias de Instagram algunos de los mensajes más originales que recibió, mostrando la devoción que genera en su público.

La "Joan Collins argentina": La comparación más destacada fue con la actriz de la mítica serie Dinastía. "Nuestra Joan Collins argentina. Deberías representar la serie Dinastía no solo por ser icónica sino por trascenderla", le escribió un seguidor.

Lealtad incondicional: Otro comentario que la vedette compartió fue una curiosa muestra de admiración con tinte político: "Te quiero hasta que el loco se haga peronista", en una aparente alusión al presidente Javier Milei.

LE PUEDE INTERESAR

Mirtha Legrand sobre Julieta Prandi: “Lo que ha sufrido, lo que ha pasado, es tremendo”

LE PUEDE INTERESAR

Dua Lipa: sus 30 años en 30 datos

El vestido "asesino": En su posteo original, Alfano aseguró que con ese look era "imposible no convertirme en el centro de todas las miradas".

Su filosofía: La exvedette vincula su audaz atuendo con un estilo de vida saludable y un mensaje a sus seguidores: "¡Disfruten y vivan al tope!".

Con más de un millón de seguidores, Graciela Alfano continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de las redes sociales en Argentina, celebrando su figura y una actitud que, según sus fans, trasciende el paso del tiempo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

La agenda de hoy domingo para disfrutar el Día del Niño con todo en La Plata

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

¡Atención! Durante unas horas de este finde no funcionará Cuenta DNI, BIP ni home banking

El incendio en La Plata: ¿Por qué está frenada la demolición y cuándo se reanuda?

La Plata: balearon a un automovilista para sacarle la mochila

“La guita o te corto la oreja”: dramático asalto a una pareja de jubilados en La Plata

Se acerca la lluvia a La Plata y ya anuncian una "Santa Rosa anticipada" con ciclogénesis: cuándo llega

¿Quién era el policía que encontraron muerto en La Plata?

Como las frecuencias, las aplicaciones del micro atrasan a la gente

Las caravanas ensordecedoras de motos, insoportables en cada madrugada de La Plata
+ Leidas

El Pincha, para seguir encendido

A quién beneficiaría el ausentismo en las próximas elecciones

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes

Gimnasia quiere otra victoria

Las encuestas en la Provincia hablan de polarización y paridad

Malestar total en los bancos con el plan Caputo de planchar el dólar (como sea) para ganar las elecciones

Con Espert a la cabeza, LLA termina de completar la lista para la Provincia

La lista de Cristina, el mensaje a Kicillof y los corrimientos tácticos en el peronismo
Últimas noticias de Espectáculos

Mirtha Legrand sobre Julieta Prandi: “Lo que ha sufrido, lo que ha pasado, es tremendo”

Dua Lipa: sus 30 años en 30 datos

Diez chicos icónicos del cine: historias de grandes actorcitos y vidas estrelladas

Mitre cobra primero: la radio, tras la herencia de Jorge Lanata
Deportes
Gimnasia quiere otra victoria
El Pincha, para seguir encendido
Jornada sin victorias para las Juveniles de Estudiantes
Habrá venta presencial de generales en el Bosque
Una positiva jornada de los juveniles ante Banfield
La Ciudad
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado
Tufting: la técnica para tejer alfombras que es furor en La Plata
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
¡Súper Cartonazo por $8.000.000! Estos son los números que salieron hoy domingo en EL DIA
Día de Niño nublado y con lloviznas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
Policiales
Escándalo en el laboratorio del fentanilo contaminado: los empleados trabajaban en ropa interior por el calor
Un conductor chocó contra un poste en pleno centro de La Plata y abandonó el vehículo
Un cuento que rozó la tragedia: drogan y asaltan a un abuelo en Ensenada
“Los vendieron”, la cruda advertencia a jubilados
Fentanilo: revelan graves fallas en la producción
Información General
El Colegio de Médicos de la Provincia declaró el estado de alarma por el fentanilo contaminado
La Marcha de San Lorenzo: un himno que conquistó el mundo y mantiene vivo el legado de San Martín
“Día de los caídos en moto”, un homenaje surgido en Olavarría que se conmemora en todo el país
Canasta de crianza: en julio duplicó a la inflación
Lecciones del pasado para adaptarse al calentamiento

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla