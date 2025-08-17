Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Tufting: la técnica para tejer alfombras que es furor en La Plata

EL DIA habló con Maximiliano Osudar, uno de los referentes que enseña la práctica a decenas de alumnos en la Región

Tufting: la técnica para tejer alfombras que es furor en La Plata
17 de Agosto de 2025 | 08:45

Escuchar esta nota

El tufting es una técnica de fabricación textil que consiste en insertar hilos en una base primaria para crear diseños, texturas y patrones. Se utiliza comúnmente para hacer alfombras, tapices y otras piezas decorativas, pero también se puede aplicar a la confección de prendas de vestir. 

El método que se utiliza es un proceso de punción con una pistola semiautomática que través de una aguja hueca, por la que se pasa el hilo, atraviesa la tela base previamente tensada. El hilo se dispara en ella creando una puntada o bucle por el otro lado de la tela. Estas puntadas de hilo formarán la alfombra y serán tan diferentes como el diseño que se quiera crear, ya que el acabado depende del tipo de pistola, del tamaño de la aguja, de los materiales y, por supuesto, de los colores de la lana utilizada.

El tiempo para completar un proyecto de tufting varía según el tamaño y la complejidad del diseño, pudiendo tardar desde unas pocas horas hasta varios días. Es una técnica que requiere práctica y paciencia para dominarla, pero los resultados pueden ser muy gratificantes. La venta de alfombras y piezas tufted puede ser un negocio rentable, especialmente si se combina con creatividad y marketing efectivo.

La iniciativa que ya es furor en La Plata

En una entrevista exclusiva con EL DÍA, el referente del taller, Maxi Osudar, comentó sobre la iniciativa: “Empecé con este emprendimiento hace tres años, fui viendo la demanda a nivel país, pude llegar a todas las provincias por la venta de máquinas y pude ayudar a diferentes emprendimientos”.

En tanto, también resaltó: “Luego vi que había demanda en La Plata, la gente quería aprender, me pedían capacitaciones y talleres. Estamos con un hermoso equipo de trabajo junto a Agustín Machelett quien me acompaña en las clases para los alumnos, la gente esta súper contenta, somos los únicos que existimos hasta el día de hoy en la ciudad porque la mayoría está en capital”.

"Desde que comenzamos en La Plata, nos fueron viendo talleristas de otras localidades y ahora estamos yendo una vez por mes a Brandsen, Berazategui, Recoleta, Vicente López y Rosario. No podemos creer que hayan pasado más de 150 personas por el taller, nos emociona mucho porque muchos alumnos pudieron hacer sus emprendimientos y los objetivos de esto es que se animen. La idea es alentar a la gente y también a sacarse el estrés, no hay límites de edad para realizar el curso".

Cabe resaltar que “Un galpón” es un taller de arte multidisciplinar ubicado en la localidad de Gonnet. Su objetivo es fomentar la práctica artística, incentivar a artistas e invitar a la comunidad a desempeñarse en actividades artísticas a través de intervenciones, talleres y exposiciones, explorando diferentes disciplinas. Es un punto de encuentro para la creación y el disfrute.

“Lo lindo de esto que no hay límite de edad, en el taller le damos los insumos y las herramientas a disposición. Es importante que todos lo podemos hacer en las tres horas que se realiza la jornada. Estamos muy contentos con el impacto que tuvo en La Plata”, detalló a El Día.

"HAY QUE ANIMARSE, TENER PACIENCIA Y CONFIAR EN EL TALENTO DE CADA UNO"

"Queremos que se animen a que lancen sus propios emprendimientos, hay que comprometerse, respetar al cliente, estudiar, aprender y animarse. Hay que animarse, tener paciencia y confiar en el talento que tiene cada uno, porque todo llega. No es necesario tener conocimientos previos. Vimos que mucha gente del país quiere aprender, asique empezamos con los cursos virtuales. Queremos estar siempre a disposición de la gente para que se saque las dudas. Acá le ofrecemos las herramientas y materiales porque somos proveedores".

"En nuestra ciudad es un lindo nicho para atrapar a jóvenes, no paramos de responder consultas para los que quieren sumarse. No es necesario tener conocimientos previos para poder hacer el curso, asique los esperamos, es posible que lo hagamos una vez por mes fijo durante todo este año. Hay cupos limitados”.

"Próximamente vamos a dar seminarios para que se saquen la intriga de que es verdaderamente. Nosotros queremos que aprendan, que se lleven la alfombra y que la disfruten en sus casas", finalizó el profesor. 

Por último, cabe resaltar que los interesados en poder anotarse a los próximos cursos en La Plata podrán hacerlo al celular: 221-304-9488, ingresar a la página de Instagram: @maxitufting o a su página oficial https://maxituftingshop.mitiendanube.com/

 

 

Multimedia

Mica y Maxi, profesores que enseñar el Tufting en La Plata

Maxi enseñando en El Galpón de Gonnet

Maxi presente en la redacción de EL DIA

