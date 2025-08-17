Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía

En la Provincia, y por lo tanto en La Plata, se votará el 7 de septiembre

  

En la Provincia, y por lo tanto en La Plata, se votará el 7 de septiembre
17 de Agosto de 2025 | 09:59

Escuchar esta nota

El desdoblamiento de las elecciones a posibilitado a que se debatan problemas locales. Antes cuando elegían las autoridades nacionales, provinciales, municipales el mismo dia, se ignoraban muchos temas que hacen a la calidad de vida los habitantes.

En el caso concreto de la Municipalidad de La Plata, después de muchos años en que no se llevaron a cabo obras que demandan el crecimiento de la población y del parque automotor, es necesario la ejecución de un plan de obras que se ejecuten en el pronto tiempo posible. 

Una prioridad absoluta es la pavimentación de calles en las zonas que se instalaron nuevos barrios populares y la agilización del tránsito requiere también modificaciones como la reducción del tamaño de algunas ramblas. 

En la zona céntrica de la ciudad, también son necesarios cambios de toda clase porque parecía sumergida en la decadencia insuperable. La recuperación de las plazas y del espació público ocupado por vendedores ambulantes y "trapitos", es un primer paso, pero el embellecimiento de la calle 8 debe ser un ejemplo de la reconversión de muchas arterias. 

El espació público estaba vendido hasta el punto que las plazas se convirtieron en el espacio para instalar ferias en la periferia, prácticamente habían desaparecido las plazas que constituyen un espacio de esparcimiento fundamental.

Por supuesto, que el ritmo de obras debe mantenerse y si es posible, intensificarlo porque los años de paralización así lo demandan. Encarando también la solución de problemas como el del transporte publico de pasajeros y un proyecto abarcativo teniendo en cuenta el vertiginoso desarrollo demográfico de la región

Las elecciones municipales, presentan un cuadro político totalmente diferente a las nacionales que se realizarán dos meses después .

En La Plata, se han presentado 16 listas pero según las encuestas, solo tres pueden lograr que algunos de sus candidatos a concejales sean elegidos. Una de ellas es el oficialismo municipal liderado por el intendente, Julio Alak, la otra es la de los libertarios, quienes fueron proclamados en el acto realizado en el Club Atenas en el que habló el presidente, Javier Milei y la tercera, la alianza Somos que no ha sufrido el desgajamiento que ocurrió con el partido de los gobernadores. En somos coinciden radicales, la agrupación liderada por Elisa Carrió y disidentes del PRO.

 

