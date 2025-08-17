Día de Niño nublado y con lloviznas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?

Cierra el fin de semana en La Plata y alrededores y se espera con condiciones inestables del clima, mientras se mantiene el frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo del Día del Niño con probabilidad de lloviznas en la madrugad, mejorando desde la mañana con cielo entre nublado y mayormente nublado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 15 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El lunes también tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada, pero con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 10 y 16 grados.

Para el martes se espera una jornada con lluvias a toda hora, acompañado por marcas térmicas que oscilarán entre 12 y 16 grados.