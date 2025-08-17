Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Día de Niño nublado y con lloviznas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?

El Servicio Meteorológico Nacional brindó el pronóstico para el cierre del fin de semana, que se mantiene con mucho frío y podría tener lloviznas.

Día de Niño nublado y con lloviznas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo?
17 de Agosto de 2025 | 07:12

Escuchar esta nota

Cierra el fin de semana en La Plata y alrededores y se espera con condiciones inestables del clima, mientras se mantiene el frío extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que se prevé un domingo del Día del Niño con probabilidad de lloviznas en la madrugad, mejorando desde la mañana con cielo entre nublado y mayormente nublado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 10 grados de mínima y 15 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

El lunes también tendría cielo mayormente nublado durante toda la jornada, pero con probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y noche; junto a temperaturas de entre 10 y 16 grados.

Para el martes se espera una jornada con lluvias a toda hora, acompañado por marcas térmicas que oscilarán entre 12 y 16 grados.

