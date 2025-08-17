Escándalo en el laboratorio del fentanilo contaminado: los empleados trabajaban en ropa interior por el calor

Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes
Cristina contuvo a Grabois, preservó a Massa e ignoró a los intendentes
Una exanalista de HLB Pharma denunció que no había aire acondicionado y las temperaturas eran muy altas, un ambiente ideal para la proliferación de bacterias.
Una exanalista de microbiología del laboratorio HLB Pharma, epicentro del escándalo por el fentanilo contaminado, reveló en un crudo testimonio las deplorables condiciones de higiene en las que se producían los medicamentos inyectables. En diálogo con Radio Rivadavia, la mujer, identificada como "Adriana", aseguró que en verano el calor era tal que los empleados de las líneas productivas "entraban en ropa interior a veces y con las puertas abiertas del calor que hace, no podían aguantar".
Según se supo, la exempleada explicó que la falta de ventilación y aire acondicionado para mantener una temperatura controlada de 25 grados generaba un ambiente ideal para que las bacterias "se van a recontra reproducir". Esta situación ponía en gravísimo riesgo la esterilidad de drogas como el fentanilo, que se fabricaban en pleno diciembre.
El testimonio de la exanalista pintó un cuadro de negligencia y fraude sistemático dentro de la farmacéutica, asegurando que lo ocurrido con el fentanilo "no asombra a cualquier persona que haya trabajado ahí".
La extrabajadora concluyó que los resultados positivos de contaminación siempre se anotaban en "hojas borrador" o "cuadernos particulares" y nunca se registraban oficialmente, describiendo un modus operandi de ocultamiento y desprecio por las normas sanitarias.
