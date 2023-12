Milei en la mesa de Mirtha: DNU, Impuesto a las Ganancias, las elecciones en Boca y la frase de "No hay plata"

Este sábado, en un programa que fue grabado previamente por cuestiones de agenda, el presidente de la Nación Javier Milei, fue invitado a cenar junto a Mirtha Legrand, en una mesa donde no estuvieron solos, sino que también se hizo presente la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el actor y cantante Raúl Lavié, en el final del mismo.

En una entrevista que duró aproximadamente dos horas, el mandatario repasó algunas cuestiones que generaron mucha polémica en cuánto a su implementación.

Uno de los ejes de las charlas fue el DNU, anunciado esta semana. Allí, Milei aseguró: "Este DNU a lo que apunta es a que haya un shock de inversiones y terminar con los kioscos de la casta".

A su vez, en esta misma línea, señaló que el Gobierno "se vio obligado a hacer un ajuste fiscal muy duro": "Estamos confiados en que si logramos sostener este decreto va a ser muy positivo, porque la clave de lo que pase en un programa de estabilización es que el ahorro se convierta en inversión".

“Hay que cerrar todas las empresas del Estado; todas son deficitarias. ¿Por qué tengo que estar sosteniendo la TV Pública, pagando sueldos estrafalarios, cuando hay chicos muriéndose de hambre? El Estado no tiene por qué participar de la economía”, remarcó con firmeza.

"NO HAY PLATA"

En un momento de la charla que ya estaba prometida si finalmente el líder libertario ganaba las elecciones, reapareció una frase que el propio Milei repitió una y otra vez en campaña: "No hay plata". "Han saqueado el país, dejándolo en una situación lamentable, al borde de la peor crisis de la historia” sentenció Milei, antes de agregar que “nos vimos obligados a un programa de estabilización muy duro, pero será la primera vez que el 60 por ciento recaerá sobre el sector público”, manifestó.

En materia fiscal, el mandatario destacó que desde su asunción “ya se acumularon 1.500 millones de dólares de nuevas reservas”, y aludiendo al pedido de algunos gobernadores de dar marcha atrás con las modificaciones al impuesto a las Ganancias que promovió en campaña el ex ministro y candidato Sergio Massa, y que oportunamente respaldaron, confirmó que “estamos dispuestos a restaurarlos” -a los antiguos umbrales- “pero no voy a coparticiparles” -a los gobernadores- “el impuesto al cheque para arreglarles el desastre fiscal que causaron sus propias decisiones”.

LA ADVERTENCIA A LOS GOBERNADORES POR GANANCIAS

Consultado sobre el Impuesto a las Ganancias que podría volver a ser pagado por los trabajadores, Milei que se analiza esa posibilidad para compensar la pérdida de recursos de las provincias.

"Yo no voy a coparticipar el impuesto al cheque. Si no lo quieren reinstaurar, vamos a bajarle más las transferencias. Tiene que ver con arreglar el desastre fiscal que causó sobre las provincias la eliminación de Ganancias. Como parte del programa de estabilización reconocemos ese problema y para ayudar a las provincias estamos dispuestos a restaurarlo", manifestó.

HABLÓ DE LAS ELECCIONES EN BOCA

En un momento de la charla, se le consultó al presidente Javier Milei sobre su opinión sobre lo ocurrido el pasado domingo en La Bombonera, en las elecciones de Boca en las que Juan Román Riquelme derrotó a la dupla Ibarra-Macri y donde el mandatario fue a votar.

"Sabía que me iban a insultar Riquelme y sus vándalos. (Mauricio) Macri se comportó como un señor conmigo, al igual que Patricia (Bullrich), los dos me apoyaron sin condicionamientos", de cara al balotaje en el que se impuso a Sergio Massa. "Además, cómo no los iba a votar si prometieron que si ganaban llevaban a (Martín) Palermo como técnico. Palermo es mi ídolo", aseguró.

Por último, acerca de las acusaciones de los hinchas, quienes le gritaban 'vos sos la dictadura', sostuvo: "No es tan así, me votó el 56 por ciento de los argentinos. Fui el presidente más votado de la historia".