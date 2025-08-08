Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

VIDEO. La furia platense Thiago Tirante: destrozó la raqueta en mil pedazos en Cincinnati

VIDEO. La furia platense Thiago Tirante: destrozó la raqueta en mil pedazos en Cincinnati
8 de Agosto de 2025 | 15:27

Escuchar esta nota

El platense Thiago Tirante sigue sumando buenas experiencias y pudo meterse en el cuadro principal del ATP Masters 1000 de Cincinnati. Sin embargo, el argentino no pudo pasar la primera ronda al caer ante el italiano Luca Nardi en sets corridos.

El platense, que había protagonizado una jornada histórica al vencer a James Trotter y Arthur Cazaux en un mismo día para acceder al cuadro principal, no pudo sostener el nivel ante Nardi y se despidió rápidamente del certamen. Su próximo destino será el Challenger de Cancún, como preparación para el US Open.

 

