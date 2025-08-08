Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda
Tragedia en Berisso: dos jubilados murieron en un incendio en su vivienda
Luego de la polémica por los cambios en el padrón bonaerense, que llevo a cruces entre el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla y el gobernador Axel Kicillof, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) salió a respaldar a los trabajadores del Fuero Electoral ante las “falsas acusaciones de fraude” que aparecieron “en diferentes medios de comunicación”.
En un comunicado titulado “Transparencia en el proceso electoral bonaerense”, la UEJN afirmó que “respaldamos a todos/as los/as trabajadores/as del Fuero Electoral ante las publicaciones en diferentes medios de comunicación, respecto de los cambios en los lugares de votación para los comicios de septiembre y octubre próximo”.
Continúan en la misma tónica con la que Ramos Padilla explicó el porqué de las modificaciones: “Los/as trabajadores/as de la justicia electoral federal de la Provincia de Buenos Aires la cual representa más del 40% del padrón Nacional, realizamos como todos los años desde la vuelta a la democracia, un relevamiento de los establecimientos educativos (que son cerca de 19 mil) para determinar los más adecuados para los comicios (accesibilidad y transporte público) garantizando que cada ciudadano va a votar en cercanía de su domicilio”.
Así, “ante el cierre de alrededor de 170 establecimientos privados y el histórico incremento del padrón, se fueron realizando cambios en los lugares de votación pero eso nunca incidió en el ausentismo de los votantes, ya que en esta oportunidad como en todas las anteriores, se prioriza la cercanía al domicilio particular de cada votante”.
“Por lo expuesto, rechazamos enérgicamente las falsas acusaciones de fraude”, destacan.
El texto cierra con una afirmación contundente: “¡LOS/AS JUDICIALES ELECTORALES SOMOS LOS GUARDIANES DE LA DEMOCRACIA!”.
Avanza el partido de los gobernadores: definen candidatos en Provincia
Días atrás, Ramos Padilla explicó que los cambios se adoptaron tras un relevamiento exhaustivo sobre más de 19 mil establecimientos educativos en la provincia, en conjunto con los 135 municipios, el Renaper y la Dirección General de Escuelas.
A su vez, el magistrado contó que las modificaciones se daban principalmente por la incorporación de 500 nuevos lugares de votación, en su mayoría escuelas públicas, que le iban a permitir a los bonaerenses votar más cerca de su domicilio.
Sin embargo, la Cámara Electoral consideró que el cambio en los padrones es “extemporáneo e imprevisto” y modifica el 80 por ciento de los lugares de votación, y ordenó dejar sin efecto las modificaciones en el partido de La Matanza. Y se agrega que las actualizaciones que realizó el Juzgado de La Plata “contradicen” lo dispuesto por el Tribunal en la Resolución CNE de fecha 12 de diciembre de 2024, en la que se determinó que la modificación de la cartografía electoral debía “posponerse para su tratamiento una vez concluido el próximo proceso electoral nacional”.
La resolución se produce en el contexto de varias presentaciones vinculadas a la cartografía electoral de ese distrito, entre ellas la presentada por la Municipalidad de La Matanza y otra por el gobernador Kicillof.
