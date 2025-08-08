Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Con la mirada en octubre

Avanza el partido de los gobernadores: definen candidatos en Provincia

Inscribirán su partido como Provincias Unidas. Buscan la postulación de Lilita Carrió, pero el consenso sería por el platense Randazzo

Avanza el partido de los gobernadores: definen candidatos en Provincia

Elisa Carrió

8 de Agosto de 2025 | 03:43
Edición impresa

El proyecto de los cinco gobernadores de crear una tercera fuerza alejada de la polarización entre el peronismo y los libertarios encontró eco en varias provincias. El nuevo partido tendrá el nombre de Provincias Unidas (si lo permite la Justicia Electoral). A menos de 10 días del cierre de la presentación de listas para las elecciones nacionales de octubre, se recibían adhesiones, como la del gobernador de Corrientes y de fuerzas de otras jurisdicciones.

El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro actuó como vocero del nuevo espacio -que también integran Martín Llaryora (Córdoba); Ignacio “Nacho” Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), y expresó, convencido: “Si somos muy ordenados, metódicos y claros en lo que queremos hacer, el próximo presidente de los argentinos va a salir de este espacio”. De esa manera, quedó sentada la aspiración de convertirse en una fuerza nacional que pueda terciar entre libertarios y peronistas en 2027.

El poco tiempo para inscribir el partido en todas las jurisdicciones y lograr acuerdos entre las distintas fuerzas que se integren al mismo, tuvo como consecuencia que ya ayer mismo se propusieran nombres para las candidaturas a senadores o a diputados nacionales en primer término.

En la provincia de Buenos Aires, el platense Florencio Randazzo y Lilita Carrió quedaron como los dos posibles candidatos a diputados nacionales en primer término. Para encabezar la lista, los cordobeses con la venia del exgobernador Juan Schiaretti, insistieron en el nombre del exministro de Transporte, y sería el que mayor consenso tiene entre los otros gobernadores.

Pero desde Somos Buenos Aires destacaban el perfil nacional de la líder de la Coalición Cívica y su historial ligado a la lucha contra la corrupción.Para la Capital Federal tomaba fuerza la idea de que Facundo Manes, que debe renovar su banca, asuma al frente de la lista en el distrito porteño.

Lo cierto es que unificar criterios, posiciones en todas las jurisdicciones, tampoco será fácil para un partido que empieza a dar sus primeros pasos en el escenario político nacional.

La coincidencia generalizada fue que, captar el voto moderado y quebrar la polarización era el objetivo del nuevo partido al que se insistía en que levantara además la bandera del federalismo.

Los gobernadores demostraron ya en la sesión de anteanoche de Diputados que tienen un papel fundamental en la determinación de las mayorías en ambas cámaras del Congreso. Pero, la prudencia determinará los pasos futuros porque no quieren representar una oposición absoluta al gobierno de Milei. Por ahora quieren -aseguran- ponerle límites respetando la necesidad de equilibrar el presupuesto del Estado, terminar con la inflación, pero expresamente dejar constancia de que en paralelo se deben fomentar las inversiones industriales mientras se atienden a las necesidades de la infraestructura del país. El ejemplo más concreto era la coincidencia en que las rutas nacionales necesitan un mantenimiento que no puede postergarse y que la estabilidad económica puede estar basada en el aumento de la producción nacional y la creación de puestos de trabajo.

 

