La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
Facturas truchas en La Plata: la trama de un negocio con “montañas de dinero”
Avanza el partido de los gobernadores: definen candidatos en Provincia
Estudiantes lo ganó de principio a fin: un triunfo más que convincente ante Independiente Rivadavia
VIDEO. Gimnasia golpeó justo y sumó tres puntos vitales ante Godoy Cruz
Día Internacional del Orgasmo Femenino: una reivindicación del derecho de las mujeres a gozar del sexo
Música, teatro, shows y más: la agenda para este finde en La Plata
"Estrellas y Estrellados", hoy gratis con EL DIA: escándalos, farándula y la cartelera
Festejá el cumpleaños de Estudiantes con sus libros campeones
"La actual esposa de Contardi era su carcelera": sorprendente revelación sobre el martirio de Prandi
A 51 años de la renuncia de Nixon: el día que el escándalo Watergate derrumbó a un presidente
¡Súper Cartonazo por 4 millones! Los números que salieron hoy en EL DIA
Viernes con alerta amarilla por temperaturas bajas en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo el finde?
Banco Nación subió la tasa del plazo fijo: cuánto gano si deposito $3.000.000 por 30 días
Máximas imperfecciones: los deslices en las monarquías europeas
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos de este viernes 8 de agosto
Cómo es el plan de la Comuna para relocalizar a los manteros del Parque Saavedra, en medio de la renovación
Tocaron timbre, no abrieron y quisieron meterse a la casa en Olmos: la policía logró atraparlos
Mondino durísima con Milei: “O no es muy inteligente o es corrupto”
Sandro, el nieto de Fidel Castro que es influencer y agita las redes en Cuba
Video y fotos | El desmonte de los durmientes de más de 50 años en La Plata
Justificados reclamos de usuarios al ferrocarril Roca por la terminal en Tolosa
Detuvieron a un joven con el teléfono del estudiante asesinado
Mueren 8 perritos por un incendio en una constructora de Los Hornos
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Inscribirán su partido como Provincias Unidas. Buscan la postulación de Lilita Carrió, pero el consenso sería por el platense Randazzo
El proyecto de los cinco gobernadores de crear una tercera fuerza alejada de la polarización entre el peronismo y los libertarios encontró eco en varias provincias. El nuevo partido tendrá el nombre de Provincias Unidas (si lo permite la Justicia Electoral). A menos de 10 días del cierre de la presentación de listas para las elecciones nacionales de octubre, se recibían adhesiones, como la del gobernador de Corrientes y de fuerzas de otras jurisdicciones.
El gobernador de Santa Fe Maximiliano Pullaro actuó como vocero del nuevo espacio -que también integran Martín Llaryora (Córdoba); Ignacio “Nacho” Torres (Chubut); Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), y expresó, convencido: “Si somos muy ordenados, metódicos y claros en lo que queremos hacer, el próximo presidente de los argentinos va a salir de este espacio”. De esa manera, quedó sentada la aspiración de convertirse en una fuerza nacional que pueda terciar entre libertarios y peronistas en 2027.
El poco tiempo para inscribir el partido en todas las jurisdicciones y lograr acuerdos entre las distintas fuerzas que se integren al mismo, tuvo como consecuencia que ya ayer mismo se propusieran nombres para las candidaturas a senadores o a diputados nacionales en primer término.
En la provincia de Buenos Aires, el platense Florencio Randazzo y Lilita Carrió quedaron como los dos posibles candidatos a diputados nacionales en primer término. Para encabezar la lista, los cordobeses con la venia del exgobernador Juan Schiaretti, insistieron en el nombre del exministro de Transporte, y sería el que mayor consenso tiene entre los otros gobernadores.
Pero desde Somos Buenos Aires destacaban el perfil nacional de la líder de la Coalición Cívica y su historial ligado a la lucha contra la corrupción.Para la Capital Federal tomaba fuerza la idea de que Facundo Manes, que debe renovar su banca, asuma al frente de la lista en el distrito porteño.
Lo cierto es que unificar criterios, posiciones en todas las jurisdicciones, tampoco será fácil para un partido que empieza a dar sus primeros pasos en el escenario político nacional.
LE PUEDE INTERESAR
La Provincia reanuda hoy la paritaria con estatales y docentes, que esperan una oferta salarial
LE PUEDE INTERESAR
Se aceleró la inflación en CABA hasta 2,5% en julio
La coincidencia generalizada fue que, captar el voto moderado y quebrar la polarización era el objetivo del nuevo partido al que se insistía en que levantara además la bandera del federalismo.
Los gobernadores demostraron ya en la sesión de anteanoche de Diputados que tienen un papel fundamental en la determinación de las mayorías en ambas cámaras del Congreso. Pero, la prudencia determinará los pasos futuros porque no quieren representar una oposición absoluta al gobierno de Milei. Por ahora quieren -aseguran- ponerle límites respetando la necesidad de equilibrar el presupuesto del Estado, terminar con la inflación, pero expresamente dejar constancia de que en paralelo se deben fomentar las inversiones industriales mientras se atienden a las necesidades de la infraestructura del país. El ejemplo más concreto era la coincidencia en que las rutas nacionales necesitan un mantenimiento que no puede postergarse y que la estabilidad económica puede estar basada en el aumento de la producción nacional y la creación de puestos de trabajo.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí