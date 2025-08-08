Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Javier Milei habla esta noche por cadena nacional sobre los vetos a las leyes del Congreso

8 de Agosto de 2025 | 14:39

El presidente Javier Milei hablará esta noche en cadena nacional en un mensaje en el que busca exponer los vetos a las leyes y responder ante la derrota legislativa que sufrió el Poder Ejecutivo el pasado miércoles en la Cámara de Diputados.

Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en la habitual conferencia de prensa en la que detalló que abordará la derogación de los decretos delegados que anulan la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección Nacional de Vialidad, los cambios sobre el INTA y el INTI, así como las reformas en el Banco Nacional de Datos Genéticos y sobre institutos culturales.

Al respecto, el funcionario detalló que el mandatario dará el mensaje desde el Salón Blanco de Casa Rosada dos días más después de que el bloque de diputados de la oposición, con respaldo de varios sectores aliados, lograran torcer las voluntades del Ejecutivo.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el libertario ensayará una especie de argumentación a través de un mensaje que grabará esta tarde, a las 18, en el que reafirmará su compromiso con el déficit cero y la política monetaria.

Si bien aún restan definir detalles, es posible que Milei se muestre escoltado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y rodeado por el equipo económico aunque se descarta la asistencia del resto de los funcionarios del Gabinete como ha ocurrido en otras oportunidades.

“La idea es que se explique por qué se hacen las cosas”, anticiparon.

