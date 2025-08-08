Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Paritaria bonaerense: oferta de aumento salarial en dos tramos y rechazo gremial

Dos de los sindicatos calificaron de "insuficiente" la propuesta del gobierno de Kicillof

Paritaria bonaerense: oferta de aumento salarial en dos tramos y rechazo gremial
8 de Agosto de 2025 | 11:47

Escuchar esta nota

Este viernes la Provincia de Buenos Aires presentó formalmente una propuesta de aumento salarial a los gremios estatales, pero al menos dos de los sindicatos ya la rechazó. Según se informó, la oferta consistió en  una suba de haberes del 1,6% a partir del 1º de agosto y del mismo porcentaje desde octubre, que se cobraría en septiembre y noviembre.

En tanto, el ofrecimiento consiste en que los dos tramos de aumento se calculan sobre la base salarial del mes de julio, alcanzando así un 3,2% acumulado. Este diario pudo saber que tras el primer encuentro del lunes, donde sólo hubo confirmación de ajuste salarial pero no se habló ni de fechas y de porcentajes, la reunión se había pactado para hoy a las 15 en el Ministerio de Trabajo bonaerense, pero finalmente se adelantó y se llevó a cabo de forma virtual.

Cabe destacar que a las 13:30 será el turno del encuentro con los docentes, también por videollamada, que esperaban una propuesta similar.

Rechazo de un gremio a la oferta de aumento salarial

Tras la oferta de aumento salarial que hizo la Provincia, dos de los gremios estatales salieron a rechazarla por considerarla "insuficiente". Uno es ATE y el otro Fegepba. Este último aseguró en un comunicado que "consideramos esta propuesta claramente insuficiente, teniendo en cuenta el fuerte deterioro del poder adquisitivo y la crítica situación económica que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del Estado".

En ese sentido reclamaron al gobierno "mejorar la oferta presentada, incorporando el mes de septiembre como tramo de recomposición salarial". También hicieron una batería de reclamos:

- Otorgar un aumento excepcional en los viáticos, acorde a la realidad económica actual.
- Convocar de forma urgente a las paritarias sectoriales para abordar los temas pendientes.
- Implementar una recategorización automática de una (1) categoría para todos los trabajadores/as.
- Avanzar en el traspaso gradual de bonificaciones al sueldo básico, comenzando por la Bonificación 545/15.
- Garantizar que los aumentos salariales también incluyan a los jubilados.
- Incorporar el pase a planta permanente de los trabajadores en situación de precariedad.
- Restituir el 3% de antigüedad, derecho histórico de los trabajadores estatales.

Por su parte, ATE emitió su comunicado en el que solicitó: 

- Que se incorpore aumento en los 3 meses que abarca el tramo
- Aumento diferencial para auxiliares de educación y becas de capacitación de salud
- Reubicación excepcional - 1 Categoría
- Pase a planta de todos los temporaria a permanente
- Pase de becas de capacitación a beca de contingencia con fecha 1 de septiembre

