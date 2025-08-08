Paritaria bonaerense: oferta de aumento salarial en dos tramos y rechazo gremial
Paritaria bonaerense: oferta de aumento salarial en dos tramos y rechazo gremial
Dos de los sindicatos calificaron de "insuficiente" la propuesta del gobierno de Kicillof
Escuchar esta nota
Este viernes la Provincia de Buenos Aires presentó formalmente una propuesta de aumento salarial a los gremios estatales, pero al menos dos de los sindicatos ya la rechazó. Según se informó, la oferta consistió en una suba de haberes del 1,6% a partir del 1º de agosto y del mismo porcentaje desde octubre, que se cobraría en septiembre y noviembre.
En tanto, el ofrecimiento consiste en que los dos tramos de aumento se calculan sobre la base salarial del mes de julio, alcanzando así un 3,2% acumulado. Este diario pudo saber que tras el primer encuentro del lunes, donde sólo hubo confirmación de ajuste salarial pero no se habló ni de fechas y de porcentajes, la reunión se había pactado para hoy a las 15 en el Ministerio de Trabajo bonaerense, pero finalmente se adelantó y se llevó a cabo de forma virtual.
Cabe destacar que a las 13:30 será el turno del encuentro con los docentes, también por videollamada, que esperaban una propuesta similar.
Tras la oferta de aumento salarial que hizo la Provincia, dos de los gremios estatales salieron a rechazarla por considerarla "insuficiente". Uno es ATE y el otro Fegepba. Este último aseguró en un comunicado que "consideramos esta propuesta claramente insuficiente, teniendo en cuenta el fuerte deterioro del poder adquisitivo y la crítica situación económica que atraviesan los trabajadores y trabajadoras del Estado".
En ese sentido reclamaron al gobierno "mejorar la oferta presentada, incorporando el mes de septiembre como tramo de recomposición salarial". También hicieron una batería de reclamos:
- Otorgar un aumento excepcional en los viáticos, acorde a la realidad económica actual.
- Convocar de forma urgente a las paritarias sectoriales para abordar los temas pendientes.
- Implementar una recategorización automática de una (1) categoría para todos los trabajadores/as.
- Avanzar en el traspaso gradual de bonificaciones al sueldo básico, comenzando por la Bonificación 545/15.
- Garantizar que los aumentos salariales también incluyan a los jubilados.
- Incorporar el pase a planta permanente de los trabajadores en situación de precariedad.
- Restituir el 3% de antigüedad, derecho histórico de los trabajadores estatales.
Por su parte, ATE emitió su comunicado en el que solicitó:
- Que se incorpore aumento en los 3 meses que abarca el tramo
- Aumento diferencial para auxiliares de educación y becas de capacitación de salud
- Reubicación excepcional - 1 Categoría
- Pase a planta de todos los temporaria a permanente
- Pase de becas de capacitación a beca de contingencia con fecha 1 de septiembre
