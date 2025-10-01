Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Salió la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000, premio de $300 mil por línea y la chance de un auto 0 KM

Marcas y Tendencias

EL DIA llega los domingos con una propuesta diferente

EL DIA llega los domingos con una propuesta diferente
1 de Octubre de 2025 | 18:32

Escuchar esta nota

Dólar, corrupción, crímenes, inseguridad. Es necesario contar todo pero a veces, agota. Por eso, EL DIA llega los domingos con una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• El final feliz de Selena Gomez

La actriz y cantante dejó atrás un tormento pasado para dar el “sí, quiero” con Benny Blanco.

• José María Paz, el general que contó la Revolución

Protagonista de la guerra de la independencia y de los enfrentamientos civiles que le sucedieron, el militar cordobés dejó en sus Memorias un lúcido testimonio de aquellos años que dieron forma al país.

• Vuelve “Gumball”

Tras un parate de siete años, la inluyente serie que mezcla distintos estilos de animación y retrata con filoso humor las problemáticas actuales, estrena una nueva temporada.

