Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral
Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral
VIDEOS. Nuevo capítulo de pintadas en La Plata: así fue la respuesta tras la vandalización del mural de Maradona
Otro día de tensión cambiaria: suben todos los dólares y el oficial llega a $1.450
Otro golpe para Gimnasia: FIFA lo inhibió por una deuda del pase de Matías Abaldo
De tal palo... La historia del papá de “Pequeño J”: narcotráfico, su crimen y por qué le puso Tony a su hijo
VIDEO.- "Aumento hormiga" de la nafta en La Plata: la famosa "pizarra del piso 11" detrás de las subas de YPF
Unidad 51 de Magdalena: así es el penal de mujeres en donde fue trasladada Morena Rial
Un platense al timón, en la flotilla que lleva ayuda a la Franja de Gaza
Murió José Andrada, el actor de Los Simuladores recordado por la frase: “¿No hay un piquito para mí?“
Bullrich y la situación de Espert: "No podemos aceptar conductas de personas que hayan recibido plata del narco"
Dolor en una facultad de la UNLP por la muerte de un trabajador: clases suspendidas
Imputaron en La Plata a un exmilitar por apología del delito: “Todavía huele a justicia el baúl de un Falcon verde”
VIDEO. Tensión por un incendio en La Plata: se prendió fuego una casa y quedó hecha cenizas
¿Orfila cambia el arquero de Gimnasia? El equipo que tiene en mente para Sarmiento
Estudiantes y el impacto del gol de Lollo en las tablas: así quedó en las peleas por el título y por las copas
Incendio en un tablero eléctrico generó susto en un edificio de La Plata
Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles
Lali Espósito hizo una confesión sexual hot que hasta Pedro Rosemblat se puso colorado
Peregrinación a Luján 2025: el mapa interactivo de las postas sanitarias y detalles del operativo bonaerense
Cuenta DNI: qué día se activa en octubre la promo más esperada y cuánto podés ahorrar
VIDEO. Llegó octubre y en La Plata ya sale más caro viajar en micro: los nuevos precios del boleto
Por qué Mercado Pago y Cocos apagaron la venta de dólar oficial en medio de rumores de cepo
Montos, plazos, quiénes califican y bonificación de tasas: así son los créditos para pymes que lanzó Provincia
Pesadilla en La Plata: le desvalijan el auto y le roban sus ahorros para comprar dólares
Evangelina Anderson confirmó que está enamorada: "Es una persona que conozco hace mucho"
Llegaron las chapas patentes: advierten que te van a multar si no la tenés en el auto
Críticas a Milei y mensaje contra la polarización de Provincias Unidas
Colegios privados: hasta cuándo tienen tiempo de informar el valor de la cuota 2026
Comenzó el octubre primaveral en La Plata: ¿cómo sigue el tiempo en la semana?
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La investigación por el brutal incidente ocurrido en marzo pasado frente al hospital ubicado en el norte platense dio un paso decisivo: la causa fue remitida al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, donde ya comenzaron las audiencias preparatorias. Se trata de una instancia clave en la que se definirán cuestiones centrales antes del inicio formal del juicio, que podría desarrollarse a lo largo de varias semanas.
Durante esta etapa previa, el Ministerio Público y las defensas discuten aspectos como el formato del proceso, la situación procesal de los acusados y la logística del debate.
El fiscal asignado al caso, Juan Pablo Caniggia, sostuvo la acusación en base a un cúmulo de evidencias que, según fuentes con acceso directo, se considera contundente. En contraste, los abogados defensores insistieron en que sus representados puedan esperar el juicio fuera del encierro, en algunos casos bajo vigilancia domiciliaria.
Santiago Tobar, Rodrigo Tobar, Nicolás Tobar, Emiliano D’Amico, Luis Nievas, Brian Gamarra, Exequiel David Ávila, Fabricio Agustín Borgert, Maximiliano Ezequiel Ramos, Jonatan Osvaldo Ruiz, Oscar “Osty” Monzón, Facundo Leandro Zacarías, Nelson Rolando Bordón, Mauro Yoel Perrilli, Lucas Cardellini y Juan Carlos Carrazán son los acusados.
LEA TAMBIÉN
Disparos, facas y pelea cuerpo a cuerpo: los videos del enfrentamiento de barras en el hospital de Gonnet
Hay dos casos que resaltan de la lista: Víctor Alexis Ybarra está imputado pero fue excarcelado por su papel en la batalla campal e Iván Tobar de la Agrupación Blanca y Azul UOCRA La Plata fue desvinculado de la causa.
La pesquisa fue encabezada por la fiscal Petit Bosnic, quien logró sostener la acusación ante instancias superiores. En su reconstrucción del episodio, se sostiene que la agresión fue planificada con antelación, con una estructura jerárquica y una ejecución meticulosamente organizada. Este enfoque fue ratificado por las pruebas recolectadas, que incluyen material audiovisual, registros de comunicaciones y pericias técnicas.
A medida que se acerca el inicio del debate, crece la expectativa no solo por lo que pueda ocurrir con los involucrados, sino también por lo que el juicio podría revelar sobre las dinámicas de poder en ciertos sectores de la ciudad.
La influencia de estructuras paralelas al aparato formal del gremio, con nexos con la política y el delito, será una de las aristas bajo observación. Desde ámbitos judiciales reconocen que el proceso podría sentar un precedente importante.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí