Batalla de barras y sindicalistas en el Hospital de Gonnet: definieron el tribunal para el juicio oral

1 de Octubre de 2025 | 15:13

La investigación por el brutal incidente ocurrido en marzo pasado frente al hospital ubicado en el norte platense dio un paso decisivo: la causa fue remitida al Tribunal Oral en lo Criminal N° 1, donde ya comenzaron las audiencias preparatorias. Se trata de una instancia clave en la que se definirán cuestiones centrales antes del inicio formal del juicio, que podría desarrollarse a lo largo de varias semanas.

Durante esta etapa previa, el Ministerio Público y las defensas discuten aspectos como el formato del proceso, la situación procesal de los acusados y la logística del debate. 

El fiscal asignado al caso, Juan Pablo Caniggia, sostuvo la acusación en base a un cúmulo de evidencias que, según fuentes con acceso directo, se considera contundente. En contraste, los abogados defensores insistieron en que sus representados puedan esperar el juicio fuera del encierro, en algunos casos bajo vigilancia domiciliaria. 

Santiago Tobar, Rodrigo Tobar, Nicolás Tobar, Emiliano D’Amico, Luis Nievas, Brian Gamarra, Exequiel David Ávila, Fabricio Agustín Borgert, Maximiliano Ezequiel Ramos, Jonatan Osvaldo Ruiz, Oscar “Osty” Monzón, Facundo Leandro Zacarías, Nelson Rolando Bordón, Mauro Yoel Perrilli, Lucas Cardellini y Juan Carlos Carrazán son los acusados.

Hay dos casos que resaltan de la lista: Víctor Alexis Ybarra está imputado pero fue excarcelado por su papel en la batalla campal e Iván Tobar de la Agrupación Blanca y Azul UOCRA La Plata fue desvinculado de la causa. 

La pesquisa fue encabezada por la fiscal Petit Bosnic, quien logró sostener la acusación ante instancias superiores. En su reconstrucción del episodio, se sostiene que la agresión fue planificada con antelación, con una estructura jerárquica y una ejecución meticulosamente organizada. Este enfoque fue ratificado por las pruebas recolectadas, que incluyen material audiovisual, registros de comunicaciones y pericias técnicas.

A medida que se acerca el inicio del debate, crece la expectativa no solo por lo que pueda ocurrir con los involucrados, sino también por lo que el juicio podría revelar sobre las dinámicas de poder en ciertos sectores de la ciudad.

La influencia de estructuras paralelas al aparato formal del gremio, con nexos con la política y el delito, será una de las aristas bajo observación. Desde ámbitos judiciales reconocen que el proceso podría sentar un precedente importante.

 

