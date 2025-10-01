Dolor en una facultad de la UNLP por la muerte de un trabajador No Docente: clases suspendidas

Un profundo dolor causó en las últimas horas la triste noticia de la muerte de un trabajador de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Desde las cuentas oficiales de redes sociales de esa casa de altos estudios se informó sobre el fallecimiento de Guillermo Omodeo Vanone, que se desempeñaba como No Docente, y es por ese motivo que no habrá actividad este miércoles.

En el posteo de Instagram escribieron: “Guille ingresó a trabajar en 2003 en el sector de Servicios Generales. Luego, en 2015 asumió el desafío de participar en el área de Mantenimiento". Luego agregaron que "por más de 20 años desempeñó su tarea cotidiana con compromiso y alegría. Quienes compartimos su recorrido extrañaremos su buena predisposición y su compañerismo”.

Para cerrar, las autoridades expresaron: "Acompañamos con respeto y cercanía a su familia, afectos y compañerxs Nodocentes en este momento de enorme dolor”.

Entre los comentarios salientes de la publicación se encuentran: "Dejó su huella el compañero", "muy doloroso", "Guillermo, un compañero que recuerdo con cariño" y "qué triste, una gran persona", entre otros.

Es por este motivo que desde la facultad dieron asueto para esta jornada del 1ro de octubre, a modo de duelo, por lo que se suspendieron las actividades académicas y administrativas.